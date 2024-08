Nikitscher Tamás a válogatott meghívóról: Álmomban sem gondoltam volna

A magyar U19-es és U21-es válogatottban korábban már pályára lépő, 20 éves Vas Gábor egészen fiatalon bemutatkozott a magyar NB I-ben, hiszen már a 2020–2021-es kiírásban is pályára lépett, azóta pedig egyre inkább a tolnaiak alapembere lett, tudását pedig a válogatottban is megmutathatja.

„Ha a kupagyőzelemre azt mondtam, fel sem tudom fogni, ezt még talán annyira sem. Nagyon boldog vagyok, még nem fogtam fel, mit is jelent, talán, majd ha bemegyek a telki edzőközpontba, és szembesülök mindennel. Szeretnék jó teljesítményt nyújtani, és mérkőzéseken is bemutatkozni” – fogalmazott Vas Gábor, aki épp a napokban tölti be 21. életévét.

Az újpesti Gergényi Bence és a Bajnokok Ligája-induló spanyol Gironát erősítő Yaakobisvili Antal mellett szintén újonc a válogatottban Nikitscher Tamás is, aki a negyedik Kecskemét-labdarúgó, aki bekerült a Marco Rossi irányította nemzeti csapatba Szalai Gábor, Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer után, előttük csak Tököli Attila képviselte a KTE-t a válogatottban.

„Nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek. Egy játékos gyakorlatilag gyerekkora óta erről álmodik, azért dolgozik, hogy meghívót kapjon a nemzeti csapatba. Ami először eszembe jutott most, azt talán az, hogy gyakorlatilag pont egy évvel ezelőtt a kötést cserélte a lábamon párom, egy héttel a műtétem után. Akkor az volt a fő feladat, hogy erős legyek fejben, azt néztem és terveztem, hogy milyen út áll most előttem, hogyan tudok a leggyorsabban újra NB I-ben játszani, újra bizonyítani. Álmomban sem gondoltam volna akkor, hogy most itt állok majd egy válogatott meghívóval” – mondta Nikitscher Tamás a KTE honlapjának.

„Ami a pályafutásomat illeti, ez a meghívó egy fontos és jó visszaigazolás annak kapcsán, hogy jó utat választottam. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem szabad megelégedni, hanem még többet kell rátenni a munkára, mert az nem az alap, hogy valakit behívnak a válogatottba. Többet kell mutatni, el kell bírni az ezzel járó elvárásokat, de nagyon boldog vagyok, mert ez egy elképesztő nap az életemben” – tette hozzá.