Férfi kézilabda: Ilic Zoran próbálja megszokni az új szisztémát Plockban

A zentai születésű Ilic Zoran előző idénye nem a tervek szerint alakult, hiszen az olimpia után előbb kisebb térdsérülés hátráltatta, majd a nem megfelelő vérképe miatt csak november elején térhetett vissza a HSV Hamburg csapatába. A januári világbajnokság után bordasérüléssel küszködött, az idény vége felé pedig azért játszott keveset, mert akkor már nem akartak kockáztatni, hiszen biztos volt a klubváltása.

Szombaton Veszprémben az MTI-nek elmondta, hogy Plockban – ahol 2020-ban már játszott – megkönnyíti a dolgát, hogy az öltözőben magyarul is beszélnek, hiszen Fazekas Gergő és Szita Zoltán mellett a Veszprém volt vezetőedzője, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Javier Sabaté is jól tud magyarul, ő maga pedig a balkáni nyelveket is érti.

A Sabaté által megkövetelt játékrendszer kapcsán elárulta, eleinte nagyon nehéz volt belecsöppennie, mert mindent pont ellentétesen kell csinálni ahhoz képest, amit Chema Rodríguez szövetségi kapitánynál a válogatottban, vagy korábban Veszprémben megtanult.

„Most még keresem, mikor mit kell csinálnom. Próbálkozom, és a hibázásra ott vannak az edzések, és utána a videófelvételek alapján is próbálok fejlődni. Most az elején nehéz, de remélem, az idény kezdetén már egy kicsit könnyebb dolgom lesz” – magyarázta.

Hozzátette: minél többet játszik majd a meccseken, annál jobban megszokja a számára új rendszert, hiszen teljesen más edzésen védekezni, mint egy mérkőzésen, mivel teljesen mások a szituációk.

Mint megírtuk, a Plock szombaton 31–29-re kikapott a bajnoki és klubvilágbajnoki címvédő Veszprém otthonában felkészülési találkozón. Fazekas kettő, Szita és Ilic egy-egy gólt szerzett. A szünetben 17–10 volt az állás, erre utalva a junior-világbajnoki ezüstérmes Ilic megjegyezte: az első félidőben nem érezte, hogy már összerázódtak és fejlődtek volna, a második felvonásban viszont megmutatták, mit gyakoroltak eddig.

„Jó lenne, ha a Bajnokok Ligája-meccseken tudnánk hozni normális szinten azt, amit itt a második félidőben mutattunk” – jegyezte meg.