Rossi: Aki szerint a Nemzetek Ligája nem fontos, az nem ért hozzá vagy elmentek neki otthonról

Marco Rossi szokásához híven magyarul hirdette ki a válogatott keretét, majd szinkrontolmács segítségével olaszul válaszolt az újságírók kérdésekre.

A KIMARADÓKRÓL

„Abszolút azért maradtak ki, mert keveset játszottak, más indok nincs. Mondtam is korábban, ha volt hiba, az leginkább abban keresendő, hogy olyanokat is vittünk az Eb-re, akiknek nem volt elég játékpercük, de ez egyfajta kényszerhelyzet volt. Most Lang, Fiola, Styles és Szalai hiánya is ennek tudható be. Ám senki előtt nincs bezárva a magyar válogatott kapuja, hiszen akik játszottak az utóbbi időszakban, főszereplői voltak az elmúlt évek sikereinek. Ők emberileg és játékosként is kiváló karakterek. Kívánom mindannyiuknak, hogy találjanak olyan klubot maguknak, amelyben megfelelő játéklehetőséghez jutnak, ami lehetővé teszi, hogy meghívjam őket.”

AZ ÚJONCOKRÓL

„A magyar bajnokságból érkező játékosokat régóta ismerjük. Gergényit én már a Honvédból, Vas a Paksban régóta játszik stabilan, még ha most néhány meccset ki is hagyott. Yaakobishvili a Gironában játszott meccseket, amely egy topbajnokság topcsapata, remélem, Willi pozíciójában kipróbálhatom. Nikitscherrel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a középpályán szükség van a centiméterekre és a fizikai erőre is, ez bebizonyosodott. Dominikot látom ebben a pozícióban, de ez még korai neki, viszont Nikitschernek kiváló fizikai adottságai vannak, ritkán hibázik, nemrég duplázott is, remek góllövő. Tavaly láttuk először, amikor a Kecskemétben játszani kezdett, aztán sérülés miatt sokat kihagyott, ám most, hogy visszatért, kiváló formának örvend.”

DÁRDAIÉKRÓL

„Visszahívtuk Palkót, aki több percet kapott a Herthában, mint Márton. Nem voltak kezdők, de csereként játszanak azért. Azt várom tőlük, hogy egyre inkább kibontakozzanak. Mindkettejüket a kezdőben látom a jövőben, hiszen Márton korábban is az volt már, miért ne lehetne újra az?”

AZ ELVÁRÁSOKRÓL

„Az Eb-n megvertük Skóciát, aminek a kerete hatvan-hetven millió euróval ér többet, mint a miénk. Ez jó eredmény, miközben a közvélemény átlagos eredménynek könyvelte el. Kikaptunk Svájctól és Németországtól, ezek lényegesen jobb csapatok nálunk. Az, hogy korábban megvertük a németeket, az angolokat, a szerbeket, döntetlent játszottunk a franciákkal, kivételes eredmények. Ezek után irreális elvárásokkal találkoztam Magyarországon, amelyekre néhány játékosom megnyilvánulása is ráerősített – de az enyéim nem. Én megfogadtam, hogy körbetekerem a Balatont, ha továbbjutunk, de nem azért, mert akkora kerékpáros vagyok. Két órát kerékpároztam az Eb előtt, utána két hétig fájt a vádlim. Ha kétszázötven kilométert kellett volna tekernem, akkor két hétig nyomtam volna az ágyat. Azaz ezzel azt akartam érzékeltetni, mennyire nehéz lesz továbbjutni – ám az üzenet nem ment át. Nyilván senki sem elégedett az Eb-n elért eredménnyel, de ez csakis annak köszönhető, hogy az első félidőt elveszítettük Svájc ellen. Azon az egy félidőn ment el az Eb.”

A FORMÁRÓL

„Ami a formát illeti: az Eb-n öt-hat kulcsjátékosunk közül minden második alulteljesített, nem értek fel önmagukhoz. Willi Svájc ellen több hibát követett el, mint előtte a teljes bajnokságban és a Bajnokok Ligájában. Két hónappal korábban a Real Madrid ellen MVP volt a Bernabéuban. Hasonló mondható el Szoboszlairól és Schäferről is. Ha ők a maximumot tudják nyújtani, akkor van esélyünk a jó eredményekre. Vannak remek formában lévő játékosaink, például Nagy Zsolt, akinek kívánom, hogy csütörtökön gólokat lőjön, gólpasszokat adjon és győzelmet ünnepeljen a Fiorentina ellen. Loic Nego is jól teljesít, de közben azért is drukkolnunk kell, hogy senki se sérüljön meg. Bízom mindenkiben, különösen abban, hogy látszódni fog rajtuk az óriási bizonyítási vágy.”

A NEMZETEK LIGÁJÁRÓL

„Nagyon fontos sorozat, mert meghatározza, hogy milyen kalapokból sorsolnak a vb-selejtezőkre. Most már óriási előny, hogy az A-divízióban vagyunk, a C-ből szinte lehetetlen lenne jó sorsolásban reménykedni. Bízom abban, hogy sikerül megmaradnunk az A-divízióban, így az első vagy a második kalapba kerülhetünk. Aki azt mondja, a Nemzetek Ligája nem fontos, az vagy nem ért hozzá, vagy elmentek neki otthonról – nem tudom, melyik a rosszabb.”

SZOBOSZLAI DOMINIKRÓL

„Dominik jól van, kilencven percet játszott mindkét meccsen, kicsit más pozícióban, mint Jürgen Kloppnál, ám ez nem probléma, bárhol tud focizni. Nyilván fizikailag jól kell lennie, az Eb-n nem volt több okból sem. Számomra kihagyhatatlan játékos, még rosszabb fizikai állapotban is játszatnom kell. De nagyon jól tudja, hogyan vigyázzon magára edzések előtt és után is.”

AZ NL-ELLENFELEKRŐL

„Papíron nekünk áll a zászló, ami nem áll fenn a németekkel és a hollandokkal szemben. Boszniának minőségi játékosai vannak, mint Dzeko, Kolasinac vagy Demirovic, utóbbi a Stuttgartban játszik, amely nem akármilyen klubcsapat. Nívós játékosok, ráadásul echte balkáni mentalitással: kemények, ütköznek, minden labdáért megküzdenek. Edzőt váltottak nemrég, lelkesek is, az Eb-re nem jutottak ki, úgyhogy feltöltődve érkeznek. Ha bárki azt hiszi, könnyű lesz, annak szintén elmentek otthonról. Nem szabad őket lenézni.”

„A németeknél négy-öt poszton biztosan lesz változás az Európa-bajnokságon látott csapatukhoz képest, hiszen többen is visszavonultak – elemezte első ellenfelünket a szövetségi kapitány az mlsz.hu-n. – Ugyanakkor a helyükre is topligákból érkeznek játékosok. Julian Nagelsmann legalább ötven topjátékosból állíthatja össze keretét. A németek tehát teljesen más szintet képviselnek, mint mi, ám ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni azért, hogy megnehezítsük a dolgukat.”

A TELJES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ