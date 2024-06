Dárdai Márton kezd bal oldali belső védőként Dublinban

Igazi csapatkapitány – Szoboszlai Dominik jött ki először hétfő délelőtt Telkiben az edzőközpontban a futballpályára nem sokkal tíz óra után, miközben a csapat körül dolgozók már a dublini utazást készítették elő: hatalmas sporttáskák, fémbőröndök gyülekeztek a hallban a recepció előtt, egy kisteherautó már vitte is a repülőtér felé.

Szoboszlai Dominik ért ki először a futballpályára (Fotó: Micheller Szilvia)

A Liverpool játékosát Szappanos Péter és Varga Barnabás követte, és a trió azonnal labdázni kezdett: két érintés, s ha túl erős volt a passz, kézzel meg lehetett fogni, és persze számolták a hibákat. Az öltözőből Lang Ádám, majd Szalai Attila került elő, így már öten labdáztak, és azonnal általános iskolás gyerek lett mindenkiből. Még átvehető, de kellően nehéz átadással kellett itt kiszúrni a társakkal, és vita alakult ki, hogy kinek a hibájából pattant földre a labda. A játék végén, mire mindenki kiért a pályára (és plusznehezítésként éppen ekkor bekapcsolt az öntözőberendezés), Varga Barnabás kapott magasan és erősen egy passzt, de valahogy korábbi paksi klubtársához, Szappanos Péterhez továbbította a labdát, ám közben elveszítette az egyensúlyát – a kapusnak több sem kellett, azonnal visszatette a ferencvárosi csatárnak, aki sarokkal még bele tudott érni, de a labda messzire szállt.

„Ez így nem ér” – próbálkozott érvelni nevetve a támadó, de gyorsan kiderült, egyedül maradt, mert Szoboszlai a kapus nyakába ugrott: „Bravó, Szapi, szép volt!”

Szappanos Péter a Magyar Kupa-döntőben is kibabrált Varga Barnabással, amikor hárította a tizenegyesét, és megint a kapus jött ki jobban kettejük különcsatájából. A paksi elköszönt a társaktól, mert a túlsó sarokban Kövesfalvi István kapusedző vezetésével Gulácsi Péter és Dibusz Dénes is elkezdte a melegítést, hozzájuk csatlakozott. A mezőnyjátékosok némi kocogás után a kezdőkörben gimnasztikáztak, karkörzés, guggolás, szökdelés volt a program.

Ügyességi gyakorlattal folytatódott aztán az átmozgató edzés. Három kiskapu (fél méter magas, egy méter széles), amelyekkel szemben háromszor hét játékos, a feladat: a labdát a levegőben tartva gólt rúgni úgy, hogy mindenki beleér – ha a labda földet ér, vissza kell menni a kiindulópontra. Előbb lábbal, majd fejjel kellett a levegőben tartani a labdát, és a végeredménnyel sokat kaszálhattak volna a fogadók. Ha ugyanis tippelni lehetett volna, a Dárdai Márton, Fiola Attila, Kerkez Milos, Kleinheisler László, Willi Orbán, Schäfer András, Szoboszlai Dominik összetételű csapat szerez-e gólt hamarabb, vagy az Ádám Martin, Balogh Botond, Botka Endre, Csoboth Kevin, Kata Mihály, Nagy Ádám, Callum Styles alkotta csapat, melyikre tettek volna több pénzt?

„Mit csinálsz?” – kiáltotta Csoboth Kevin, amikor a valóban kicsi, de teljesen üres kapu fölé bombázta a labdát Callum Styles, így kezdhettek mindent elölről. Mégis megelőzték a többieket, mert a kikötés szerint csípő alatt lehetett csak labdába érni, Kleinheisler László pedig mellel szelídítette meg.

„Lábbal szabad csak, persze, értettük, de a szívemmel értem hozzá, az pedig mindig szabályos” – próbálkozott a fedezet, de hiába: az ő csapatuk nyomta le a büntetésből kiszabott fekvőtámaszokat jókora kacagások kíséretében.

A hangulattal nem volt gond Telkiben (Fotó: Micheller Szilvia)

A hangulattal tehát az indulás előtt sem volt probléma: az edzést követő ebéd után, kora délután a nemzeti csapat elindult a repülőtérre, hogy a mérkőzést megelőző hivatalos sajtótájékoztatót már Dublinban tartsák. Az ír főváros impozáns arénája, az 51 711 fő befogadására alkalmas Aviva Stadium szomszédságában még a május 22-i Európa-liga-döntőt (aki lemaradt volna: Atalanta–Leverkusen 3–0) hirdető reklámhirdetések, plakátok voltak fellelhetők, de a felkészülési meccsre érkező magyar szurkolók is igyekeztek nyomot hagyni maguk után: több villanyoszlopra, illetve kukára piros-fehér-zöld matricát ragasztottak, színesítve a borús időjárás miatt kissé szürkének tűnő környéket.

A magyar válogatott a legutóbbi, 2021-es Európa-bajnokságot megelőzően is Írország elleni felkészülési összecsapással hangolt, igaz, a három évvel ezelőtt, június 8-i találkozót, amely egyben a főpróba volt a kontinenstornára, a Szusza Ferenc Stadionban rendezték. A gól nélküli döntetlennel végződő mérkőzés magyar meccskeretéből tizenegyen szerepelnek a jelenlegiben is, míg az írből tízen, úgyhogy nem túlzás azt állítani, mindkét oldalon kicserélődött a fél csapat.

Noha Marco Rossi ezúttal 26 labdarúgót hívott meg a keretbe, kedd este nem számíthat mindenkire. A vasárnap még a Servette-tel – a Luganót tizenegyespárbajban legyőzve – Svájci Kupát nyerő Bolla Bendegúz hétfő este csatlakozott a társasághoz, míg Gazdag Dániel kedden érkezik meg Philadelphiából. Ádám Martin játékára sem vennénk mérget annak tükrében, hogy hétfőn jött meg Dél-Koreából, és lapunk kérdésére a szövetségi kapitány elmondta, lesznek még hiányzók.

„Fiola Attila játékát nem kockáztatjuk meg, hiszen az Izrael elleni tesztmeccs napján lesz öt hete, hogy megoperálták. Horváth Krisztofer kisebb sérülés miatt nem edzett, és bár jobb állapotban van, nem vetjük be. Gazdag Dániel hamarosan csatlakozik, Bolla Bendegúz hétfő este érkezett meg, ezért rájuk sem számíthatok. A többiek megfelelő állapotban vannak, bevetésre készén várják a találkozót. Ami az íreket illeti, kellemetlen ellenfél, Svájc és Belgium ellen is megmutatta, milyen nehéz feladata a legyűrése – utóbbinak nem is sikerült. Erős csapat, sok futballistája szerepel a Premier League-ben és a Championshipben. Magas intenzitású játékot várok, és a találkozó jó teszt lehet a skótok elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésre készülés szempontjából, mivel hasonló a két válogatott stílusa. Az Eb-n is számíthatunk nehéz pillanatokra, éppen úgy, mint most kedden, ezért is lesz hasznos a meccs. A márciusi előkészületi találkozókon az első félidőben akadtak nehézségeink, ezeket szeretnénk kiküszöbölni.”

Marco Rossi elmondta, lesznek még hiányzók Dublinban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az olasz szakembernél rákérdeztek, milyen formában van a Bundesligában szinte alig játszó Szalai Attila.

„Nem féltem amiatt, mert keveset játszott az idényben, márciusban is a nehézségek ellenére jó teljesítményt nyújtott, helytállt, ahogyan szokott – hozzáteszem, több játékosunk sem volt túlfoglalkoztatva az évadban, de ez még előnyt is jelenthet számunkra, mert frissebbek lehetünk, mint néhány ellenfelünk labdarúgói. Attila hasznos, rendkívül jó képességű futballistája a válogatottunknak, negyvenhárom meccsen lépett pályára a csapatban. Éppúgy bízom benne, mint a többi játékosban, annyit azonban elárulhatok, az írek ellen Dárdai Márton kezd a bal oldali belső védő posztján.”

Az ír sajtó arra volt kíváncsi, haragszik-e a magyar felmenőkkel rendelkező Sammie Szmodicsra, amiért az ír válogatottat választotta.

„Amikor megkerestük, érdeklődtünk felőle, általános információt vártunk tőle, ehelyett néhány nappal később az érdeklődésünk híre a médiában kelt szárnyra. Logikus lépés volt számára, hogy Írországot választotta, mert itt született. A válogatott szereplésnél, legyen az akármelyik nemzeti csapat, az odatartozás kérdése a legfontosabb. Ő a szívére hallgatott, ezért pedig cseppet sem neheztelhetek rá. Fantasztikus idénye volt, rengeteg gólt szerzett, kívánom, folytassa így a gólgyártást – a keddi meccs után.”

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

AZ A-CSOPORT MENETRENDJE

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

TARTALÉKOK: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)