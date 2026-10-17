Hat gól a magyaros derbin Azerbajdzsánban
NAGYSZERŰ MÉRKŐZÉST hozott az azeri bajnokság szombati derbije, amelyen a hazai Qarabagnál Várkonyi Bence, a vendég Neftciben Skribek Alen kapott helyet a kezdőcsapatban. Sokáig úgy tűnt, utóbbi örülhet, hiszen az 52. percben már 3–1-re vezettek a vendégek, és egészen a hajráig őrizték kétgólos előnyüket. A 88. percben azonban gyönyörű, csaknem nullszögből lőtt góllal szépített a Qarabag Renaldo Cephas révén, majd a 94. percben jött a csattanó: a kifejelt labda után a 2025-ben a Ferencvárostól érkező Kady Borges lőtt a bal alsó sarokba.
A Bakiban rendezett rangadó előtt Várkonyi Bence lapunknak azt mondta, ha Skribek Alen a védők közül kilépve kapura törne a 90. percben, leszereli. Erre nem került sor, a Neftci 25 éves szélsőjét a 68. percben lecserélték. A Qarabag ezzel nagy nehezen megőrizte bajnoki veretlenségét.
OKTÓBER 17., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Brentford–Liverpool 1–2
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban lépett pályára, a 32. percben lecserélték.
Championship
West Bromwich Albion–Blackburn Rovers 3–2
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.
Norwich City–Portsmouth 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Qarabag–Neftci Baki 3–3
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.
Neftci: Skribek Alen a kezdőcsapatban lépett pályára, a 68. percben lecserélték.
BELGIUM
Belga Kupa, 2. forduló
20.45: Zulte-Waregem–Seraing
Waregem: Átrok Zalán
20.45: La Louviére–RFC Liege
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
CIPRUS
Cyprus League
Apollon–Nea Szalamina
Nea Szalamina: Kovács Dániel a kispadon ült.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Slovan Liberec 1–0
Sigma: Baráth Péter sérült.
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
Jaro–Mariehamn 1–1
Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést, a 79. percben öngólt szerzett.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Red Star–Saint-Étienne 0–1
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Eredivisie
Den Haag–PSV 2–1
Den Haag: Bárány Donát sérült.
HORVÁTORSZÁG
HNL
NK Osijek–Gorica 1–1
Osijek: Bakti Balázs a kispadon ült.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
GKS Katowice–Pogon Szczecin 0–1
Pogon: Molnár Rajmund nem volt keretben, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Borussia Dortmund 0–0
Union: Schäfer András a kezdőcsapatban lépett pályára, a 76. percben lecserélték.
Bayern München–RB Leipzig 6–1
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Greuther Fürth–Braunschweig 2–0
Fürth: Keresztes Krisztián csereként állt be a 74. percben.
Wolfsburg–Heidenheim 3–1
Wolfsburg: Dárdai Bence a 89. percben állt be csereként.
PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 3. forduló
Louletano–Rio Ave 0–1
Rio Ave: Nikitscher Tamás kispadon ült.
ROMÁNIA
Superliga
Petrolul–Sepsi OSK 1–1
Sepsi: Sigér Dávid nem volt a meccskeretben.
Liga 2 (II. osztály)
CSM Olimpia–Metalul Buzau 0–0
CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.
CSM Slatina–Unirea Slobozia 1–0
Unirea Slobozia: Bobál Gergely a kezdőcsapat tagja volt, a 66. percben lépett pályára.
Ramnicu Valcea–Poli Temesvár 0–1
Temesvár: Huszti András a kezdőcsapat tagja volt, a 73. percben lecserélték.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Villarreal–Elche 0–0
Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.
La Liga 2 (II. osztály)
Real Sociedad II–Almería 2–4
Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.
SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Radnicski 1923 2–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÉNIA
Prva liga
Mura–Nafta Lendva 0–0
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás végigjátszotta a mérkőzést
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Genclerbirligi–Galatasaray 0–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést
Amedspor–Konyaspor 1–0
Konyaspor: Tóth Rajmund végigjátszotta a mérkőzést.