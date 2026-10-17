Hat gól a magyaros derbin Azerbajdzsánban

NAGYSZERŰ MÉRKŐZÉST hozott az azeri bajnokság szombati derbije, amelyen a hazai Qarabagnál Várkonyi Bence, a vendég Neftciben Skribek Alen kapott helyet a kezdőcsapatban. Sokáig úgy tűnt, utóbbi örülhet, hiszen az 52. percben már 3–1-re vezettek a vendégek, és egészen a hajráig őrizték kétgólos előnyüket. A 88. percben azonban gyönyörű, csaknem nullszögből lőtt góllal szépített a Qarabag Renaldo Cephas révén, majd a 94. percben jött a csattanó: a kifejelt labda után a 2025-ben a Ferencvárostól érkező Kady Borges lőtt a bal alsó sarokba.

A Bakiban rendezett rangadó előtt Várkonyi Bence lapunknak azt mondta, ha Skribek Alen a védők közül kilépve kapura törne a 90. percben, leszereli. Erre nem került sor, a Neftci 25 éves szélsőjét a 68. percben lecserélték. A Qarabag ezzel nagy nehezen megőrizte bajnoki veretlenségét.

OKTÓBER 17., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Brentford–Liverpool 1–2

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban lépett pályára, a 32. percben lecserélték.

Championship

West Bromwich Albion–Blackburn Rovers 3–2

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.

Norwich City–Portsmouth 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Qarabag–Neftci Baki 3–3

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.

Neftci: Skribek Alen a kezdőcsapatban lépett pályára, a 68. percben lecserélték.

BELGIUM

Belga Kupa, 2. forduló

20.45: Zulte-Waregem–Seraing

Waregem: Átrok Zalán

20.45: La Louviére–RFC Liege

La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás

CIPRUS

Cyprus League

Apollon–Nea Szalamina

Nea Szalamina: Kovács Dániel a kispadon ült.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Slovan Liberec 1–0

Sigma: Baráth Péter sérült.

FINNORSZÁG

Veikkausliiga, alsóház

Jaro–Mariehamn 1–1

Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést, a 79. percben öngólt szerzett.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Red Star–Saint-Étienne 0–1

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Eredivisie

Den Haag–PSV 2–1

Den Haag: Bárány Donát sérült.

HORVÁTORSZÁG

HNL

NK Osijek–Gorica 1–1

Osijek: Bakti Balázs a kispadon ült.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

GKS Katowice–Pogon Szczecin 0–1

Pogon: Molnár Rajmund nem volt keretben, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Borussia Dortmund 0–0

Union: Schäfer András a kezdőcsapatban lépett pályára, a 76. percben lecserélték.

Bayern München–RB Leipzig 6–1

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Greuther Fürth–Braunschweig 2–0

Fürth: Keresztes Krisztián csereként állt be a 74. percben.

Wolfsburg–Heidenheim 3–1

Wolfsburg: Dárdai Bence a 89. percben állt be csereként.

PORTUGÁLIA

Portugál Kupa, 3. forduló

Louletano–Rio Ave 0–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás kispadon ült.

ROMÁNIA

Superliga

Petrolul–Sepsi OSK 1–1

Sepsi: Sigér Dávid nem volt a meccskeretben.

Liga 2 (II. osztály)

CSM Olimpia–Metalul Buzau 0–0

CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.

CSM Slatina–Unirea Slobozia 1–0

Unirea Slobozia: Bobál Gergely a kezdőcsapat tagja volt, a 66. percben lépett pályára.

Ramnicu Valcea–Poli Temesvár 0–1

Temesvár: Huszti András a kezdőcsapat tagja volt, a 73. percben lecserélték.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Villarreal–Elche 0–0

Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.

La Liga 2 (II. osztály)

Real Sociedad II–Almería 2–4

Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Radnicski 1923 2–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

Prva liga

Mura–Nafta Lendva 0–0

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás végigjátszotta a mérkőzést

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Genclerbirligi–Galatasaray 0–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést

Amedspor–Konyaspor 1–0

Konyaspor: Tóth Rajmund végigjátszotta a mérkőzést.