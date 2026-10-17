„Nem kerülhet lövőhelyzetbe Skribek Alen" – Várkonyi Bence az azeri rangadó előtt

– Szombaton korábbi zalaegerszegi csapattársa, a Neftcit erősítő Skribek Alen ellen lép pályára a helyi rangadón. Várja a találkozást?

– Jóban voltunk már Zalaegerszegen is, és ez a jó kapcsolat Azerbajdzsánban is kitart – mondta lapunknak Várkonyi Bence, a Qarabag 24 éves védője. – A ZTE-nél amúgy is összetartó volt a csapat, és örülök annak, hogy mindketten Bakiban játszunk, s többször tudunk találkozni. A szombati meccs tehát minden szempontból érdekes lesz.



– A védőnek vagy a támadónak előny, hogy ismeri a másikat?

– Szerintem Alen nem törődik annyit a védőkkel, mint én a támadókkal, de talán egy hátvédnek fontosabb is, hogy ismerje a csatárt, tudja, melyik lába az erősebb vagy éppen merre szeret cselezni. Mindketten jól ismerjük a másikat, bízom benne, hogy neki nehezebb dolga lesz ellenem.



– Mi Skribek Alen legnagyobb erőssége?

– Nagyszerű jobb lába van, remek a rúgótechnikája, éppen ezért nem szabad lövőhelyzetet engedni neki, illetve jó passzai vannak, kiválóan lát a pályán. A gyengeségeivel kapcsolatos infókat inkább megtartom magamnak…



– Számított arra, hogy nyári érkezése után az első perctől fogva alapember lesz a Qarabagban?

– Motiváltan érkeztem, elérhető célokat tűztem ki magam elé, mint hogy bekerüljek a kezdőbe, egyenletes, jó teljesítményt nyújtsak. Azért igazoltak, hogy segítsek a csapatnak, megkaptam a lehetőséget, tudtam, élnem kell vele. Ráadásul az első pillanattól éreztem a bizalmat, hiszen amint megjöttem, a következő meccsen máris játszottam. Szerencsére azóta is jól megy a játék.



– A csapat még veretlen, és vezeti a tabellát...

– Most kiderül, mennyire vagyunk jók, hiszen a két közvetlen rivális, a Neftci és a Sabah ellen is játszunk. Eddig nem meccseltünk ilyen erős csapatokkal, az is tény, hogy nem nyújtottunk mindig jó teljesítményt, de a lényeg az eredmény, és az, hogy veretlenek vagyunk. Eddig gyakran tíz emberrel védekeztek velünk szemben az ellenfelek, most a Neftci és a Sabah is focizni akar majd, várom mindkét mérkőzést. A Qarabag ellen mindenki nagyon motivált, de természetesen nekünk is a győzelem a célunk, főleg, hogy a bajnokságot és a kupát is meg akarjuk nyerni.



– Mindkét csapat rendkívül eredményes és a bajnoki címért küzd. Mit gondol, a Neftci elleni sokgólos meccs lesz?

– Nehéz dolgunk lesz, ugyanis a Neftciben játszik a góllövőlistát vezető Breno Almeida és Skribek Alen is, szóval igencsak jó a támadósora. A Qarabag–Neftci a legnagyobb derbi Azerbajdzsánban, rengeteg szurkoló lesz kint, csak a győzelem lebeghet a szemünk előtt, ráadásul szeretek ilyen felfokozott hangulatban futballozni.



– Ha egy nullás vezetésnél a 90. percben Skribek Alen a védők közül kilépve kapura tör, mit tesz utolsó emberként?

– Utolérem, és leszerelem.

AZERBAJDZSÁNI MÉRLEG

PLUSZ

■ Az azeriek közvetlensége, bár nem mindenki beszél angolul, mindenki próbál segíteni

■ Ragyogóak az ételek, amelyek egészen különleges ízvilággal lepték meg a magyar légiósokat

■ Örömteli fogadtatás a klubnál a válogatott meccsek utáni érkezéskor

MÍNUSZ

■ A közlekedés kissé kaotikus a messziről jött látogató számára, nagyon figyelni kell az utakon...

„Különleges meccs lesz” – véli a korábbi csapattárs

Skribek Alen, a Neftci magyar csatára: – Különleges meccs lesz, főleg, hogy korábbi zalaegerszegi csapattársam ellen játszhatok, de azért nem tulajdonítok ennek nagy jelentőséget. Jó kérdés, hogy melyikünk ismeri jobban a másikat, de talán neki védőként nagyobb előnye van. Tudja, merre szeretek cselezni, ám bízom az ösztöneimben, ha szembekerülök vele. Várkonyi Bence intelligens játékos, nem kapkod, mindig igyekszik nyugodt maradni, és gyors is. Hogy mi a gyengesége? Talán a fejpárbajokat mondanám. A múlt héten is nagy rangadót játszottunk a Sabah ellen, de Bakiban a Qarabag–Neftci a derbi. Bízom benne, hogy jó meccs lesz és győzünk, a meccs végén pedig mezt cserélünk Bencével.

Nemzetközileg is versenyképesek az élcsapatok

Az azeri futballbajnokság jelenleg a 24. helyen áll az UEFA ötéves rangsorában, közvetlenül az ukrán mögött és az izraeli előtt. A legjobb klubcsapatai azonban már meglehetősen versenyképesek Európa-szerte. A bajnoki címvédő Sabah (a korábbi Diósgyőr-vezetőedző, Valdas Dambrauskas irányításával) története során először idén bejutott a Bajnokok Ligájába, sőt kedden 2–0-ra megverte a Slavia Prahát, megszerezve első győzelmét a sorozat főtábláján. Sokáig a Qarabag volt az azeri labdarúgás egyetlen ismert nemzetközi márkája, a csupán 2017-ben alapított Sabah azonban idén megszakította négy bajnoki elsőségből álló sorozatát, sőt, 2014 óta csak kétszer nem a Qarabag volt a bajnok. Az azeri futballban tehát átrendeződés zajlik: a korábbi egyeduralkodó mellé olyan ellenfél nőtt fel, amely nemcsak otthon, hanem Európában is eredményes. A tizenkét csapatos élvonal október közepi állása kifejezetten szoros versenyt mutat. A Neftci hét mérkőzés után 16 ponttal vezet, de a Sabah és a Qarabag ugyanennyi pontnál tart eggyel kevesebb találkozóból, ráadásul mindketten veretlenek. B. Z.