Nemzeti Sportrádió

„Bosszantó, mert ebben a meccsben benne volt a pontszerzés” – Gulácsi Péter a Liverpooltól elszenvedett vereség után

T. Z.T. Z.
2026.10.21. 09:38
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Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája Liverpool Gulácsi Péter Villarreal
Gulácsi Péter csapata, a Villarreal kedd este 4–3-ra kikapott a Liverpooltól a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. A magyar kapus a mérkőzés után több helyen is értékelte a látottakat, így például az RTL-nek is beszélt benyomásairól.

„Jól kezdtük a meccset, a probléma kettő nulla után volt, mert nem nagyon találtuk az ellenszert a Liverpool letámadására – kezdte értékelését az RTL-nek Gulácsi Péter, aki végigvédte a Liverpool elleni összecsapást. – Agresszíven feljöttek ránk, rengeteg labdát veszítettünk, és onnantól kezdve benyomtak minket a kapunk elé. Sajnos az első gólt egy szöglet után kaptuk, a második is egy kifejelt szöglet után volt; ezek elkerülhető dolgok, de nyilván a világ egyik legjobb csapata ellen játszottunk, amely olyan nyomást tud helyezni az ellenfélre, amit nehéz állni. A második félidő ugyanígy folytatódott négy kettőig, utána sikerült kijönnünk a szorításból. Bosszantó, mert ebben a meccsben benne volt a pontszerzés.”

Gulácsit a liverpooli visszatéréséről is kérdezte az RTL riportere: „Speciális volt, akármilyen furcsa, de ez volt az első tétmeccsem az Anfieldben. A Liverpool ellen játszottam már, mégis különleges volt. Itt volt a családom, a feleségem a gyerekekkel. Ez egy olyan emlék, amit elteszünk magunknak.”

A magyar kapus a beIN Sports mikrofonja előtt is elemezte a mérkőzést: „Ha háromszor betalálsz a Bajnokok Ligájában, még az Anfieldben is joggal várhatod el, hogy pontot szerezz a mérkőzésen. Kettő nullás vezetésünk után valamivel jobban kellett volna kontrollálnunk a játékot. Valószínűleg ez az időszak még bosszantóbb volt, mint maguk a kapott gólok.”

Végül külön is beszélt a fiatal liverpooli, Rio Ngumoha teljesítményéről: „Tudtuk, hogy mindkét oldalon nagyon erős az egy egy elleni szituációkban, képes elmenni a védő mellett” – fogalmazott a kapus, aki elismerte, hogy rendkívül nehéz feladat elé állították őket az angol szélsők. Szavai szerint „nem volt egyszerű védekezni ellenük az egy egy elleni játékban”, de hozzátette, hogy ez egyértelműen az ellenfél kiemelkedő egyéni képességeit dicséri.

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BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–VILLARREAL (spanyol) 4–3 (2–2)
Liverpool, Anfield, 59 610 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (Wirtz, a szünetben), Jacquet (J. Gomez, 74.), Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni (McConnel, 81.), A. Mac Allister – Ngumoha (Barcola, 74.), Koumas (Isak, 68.), Gakpo. Menedzser: Andoni Iraola
VILLARREAL: Gulácsi – Mourino, P. Navarro, R. Veiga, Cardona – N. Saliba (Oluwaseyi, a szünetben), P. Gueye – Buchanan (A. Freeman, 60.), Comesana (G. Moreno, 78.), Moleiro (Foyth, 54.) – Mikautadze (A. Pérez, 60.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: A. Mac Allister (36., 65.), R. Araújo (45+2.), Wirtz (68.), ill. Mikautadze (4.), Cardona (29.), Oluwaseyi (87.)

 

 

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