Nemzeti Sportrádió

Izraeli edzője lett Kiss Tamáséknak Cipruson – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.10.20. 18:32
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Barak Itzhaki (balra) vette át az Anorthoszisz irányítását (Fotó: Anorthosis Famagusta/Facebook)
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Barak Itzhaki Kiss Tamás Nestor El Maestro
A ciprusi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő, Kiss Tamást is foglalkoztató Anorthoszisz kedden hivatalosan is bejelentette, hogy Barak Itzhaki lesz a csapat új vezetőedzője.
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A DVSC korábbi edzője a tabella utolsó helyén hagyta csapatát.

A 42 éves izraeli szakember – aki a korábban Debrecenben is tevékenykedő Nestor El Maestrót váltotta a kispadon – így visszatér a famagustai klubhoz, amelyben játékosaként a 2012–2013-as idényben már szerepelt.

Itzhaki játékospályafutása befejezése után a Maccabi Tel-Avivnál dolgozott, 2021 és 2023 között a labdarúgórészleg működéséért felelt, 2021-ben pedig megbízott vezetőedzőként is irányította a gárdát.

Vezetőedzőként 2024 februárjában a jeruzsálemi Beitarnál kapott lehetőséget, amelyet 2026 júniusáig irányított. A 2024–2025-ös idényben a negyedik helyen végzett a csapattal, a következő évadban pedig 76 ponttal a második helyet szerezte meg, mindössze három ponttal lemaradva a bajnok mögött.

Első edzői trófeáját 2025 októberében nyerte meg, amikor a Beitar 2–1-re legyőzte a Hapoel Tel-Avivot a Totó-kupa döntőjében.

 

Barak Itzhaki Kiss Tamás Nestor El Maestro
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