Izraeli edzője lett Kiss Tamáséknak Cipruson – hivatalos

A 42 éves izraeli szakember – aki a korábban Debrecenben is tevékenykedő Nestor El Maestrót váltotta a kispadon – így visszatér a famagustai klubhoz, amelyben játékosaként a 2012–2013-as idényben már szerepelt.

Itzhaki játékospályafutása befejezése után a Maccabi Tel-Avivnál dolgozott, 2021 és 2023 között a labdarúgórészleg működéséért felelt, 2021-ben pedig megbízott vezetőedzőként is irányította a gárdát.

Vezetőedzőként 2024 februárjában a jeruzsálemi Beitarnál kapott lehetőséget, amelyet 2026 júniusáig irányított. A 2024–2025-ös idényben a negyedik helyen végzett a csapattal, a következő évadban pedig 76 ponttal a második helyet szerezte meg, mindössze három ponttal lemaradva a bajnok mögött.

Első edzői trófeáját 2025 októberében nyerte meg, amikor a Beitar 2–1-re legyőzte a Hapoel Tel-Avivot a Totó-kupa döntőjében.