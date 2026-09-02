Nemzeti Sportrádió

Keresztes Krisztián: Ha hiszel magadban, te fejeled el a labdát

CS. A.CS. A.
2026.09.02. 10:51
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légiósok Keresztes Krisztián Fürth
Ha stabilizálja csapatvédekezését, szép idény várhat a 2. Bundesligában szereplő Greuther Fürthre. Keresztes Krisztián, az együttes magyar hátvédje lapunk érdeklődésére beszélt hiányérzetről, valamint a nürnbergi pert is szóba hozta.
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
Fotó: Imago Images

– Csak a szokásos kezdés?     
Igen, a Fürthnél azzal rajtol a heti munka, hogy a fizioterapeutánk megmasszíroz mindenkit, felkészít a terhelésre, vissza kell rázódnunk a napi ritmusba. Ez kötelező program – mondta lapunknak adott interjújában Keresztes Krisztián, a német másodosztályú Greuther Fürth 26 éves belső védője.

– Őrületes bajnokit vívtak a hétvégén, a harmadik fordulóban Cottbusban szerezték meg idénybeli első győzelmüket, 4–3-ra nyertek.     
Nagyon kellett már ez a siker. Az eddigi három bajnoki közül – amelyeket egyaránt végigjátszottam – talán most futballoztunk kicsit gyengébben az első félidőben, 1–1-re álltunk, a hazaiak lesről is betaláltak. A fordulás után összekaptuk magunkat, előnyhöz jutottunk, de ellenfelünk egyenlített, majd elhúztunk 4–2-re, a Cottbus csak a hajrában szépített. Van bennem hiányérzet: az első mérkőzésen, a St. Pauli ellen egy pontot szereztünk, de nyerhettünk volna, hiszen a hajrában ziccert rontottunk, míg a Nürnberg elleni rangadón 3–2-es hátrányban tizenegyest hibáztunk, s ahelyett, hogy egyenlítettünk volna, kaptunk még egy gólt. 

– Feltűnő, mennyi gól esik a 2. Bundesligában, a Fürth meccsein is: gyanítom, védőként ennek nemigen örül.     
A szombati játéknapon, amikor mi is pályára léptünk, a négy bajnokin összesen huszonhét gól született, ez rekordnak számít a ligában. Belementünk az adok-kapokba, pedig el akartuk kerülni, hiszen a három meccsen kapott nyolc gól nagyon sok. A hosszú oldalra érkező beadásokkal sokszor nem tudtunk mit kezdeni, ezen változtatnunk kell. Területet védünk, ez működött is a felkészülés idején, meglehet, kicsit kiismertek minket. Ami engem illet: jól érzem magam a pályán, megkapom a bizalmat, szeretnék is élni vele. Előzőleg a skót első ligás Dundee Unitedben futballoztam, ott nagyobb a tempó, több a párharc, gyorsabb a játék, itt inkább a labda van a középpontban, technikásabbak a játékosok.

– Hol a helye a Fürthnek? Az előző idényben csak az osztályozón vívta ki a második ligában maradást, ezúttal többre vágyik?     
Nem is kérdés. Ha a kapott góljaink száma jelentősen csökken, merész álmaink lehetnek, hiszen a játékunk megfelelő, gyors támadókkal veszélyt jelentünk az ellenfelek kapujára. Minden fejben dől el: ha koncentrálsz és hiszel magadban, biztos lehetsz benne, hogy te fejeled el a labdát vagy te szabadítasz fel. 

– Vasárnap a Heidenheimet fogadják, amelynek gólkülönbsége 10–10 három bajnoki után.     
Ebben a ligában ez tényleg nem meglepő. Remélem, stabilabban védekezünk, mert akkor nyerhetünk, noha kemény csatára számítok. Jelenleg a hetedik helyen állunk, tartani akarjuk a lépést az élmezőnnyel.

– Milyen az élet odakint? Megszokta már?     
Jól érezzük magunkat a párommal, szép lakásban élhetünk Fürth és Nürnberg határán, autóval mindössze tíz perc a stadion. A rutinosabb futballistákat megkérdeztem, hová érdemes elmenni, több jó éttermet is ajánlottak, amelyek valóban beváltak. Történelmi környéken lakunk, meglátogattuk a nürnbergi várat és megnéztük azt a bírósági épületet is, amelyben a második világháború után a nürnbergi pereket tartották. Külön múzeumot alakítottak ki, s jelenleg is működő bíróság és iskola is van az óriási épületben.

 

 

légiósok Keresztes Krisztián Fürth
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