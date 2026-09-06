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A 10-es mez: Vitális Milán egyre inkább otthon van Athénban

R. D. P.R. D. P.
2026.09.06. 14:35
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Vitális Milán (Fotó: AEK Athén)
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A 10-es mez Vitális Milán AEK Athén
Varga Barnabás két góllal, Vitális Milán pedig gólpasszal vette ki a részét az AEK Athén szombati, 5–0-s győzelméből. A 10-es mez legújabb Facebook-bejegyzésében ezúttal a magyar válogatott középpályás teljesítményét vette górcső alá, és amellett érvel: Vitális nem csupán az eredményes passzával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal a sokoldalú, megbízható futballal is, amely miatt Athénban egyre fontosabb szereplővé válhat.

 

A teljes blogbejegyzés itt olvasható.

 

A 10-es mez Vitális Milán AEK Athén
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