A 10-es mez: mi állhat Kanikovszki eladása mögött és ki lesz a következő?

„Nem az a furcsa, hogy a Fradi elad, mert ezt nem úszhatja meg, egy tranzitliga tranzitcsapataként, de a Ferencváros eddig nem úgy működött a piacon, mint egy olyan klub, amelynek sürgős lenne valami.

Ha valakit vittek volna, meg kellett fizetni.

Ha bejutott Európába, inkább erősített.

Ha már egyszer kinyílt az ajtó, ne csak belépjünk rajta, próbáljunk bent is maradni, valamit villantani. Ez volt az FTC testtartása. Van pénz. Van idő. Van mozgástér. Nem adsz eleget? Köszönjük, akkor marad nálunk a kiszemelted. Most mintha más lenne a sorrend. Az EL-ligaszakasz megvan, normál esetben ilyenkor hátra kell dőlni egy pillanatra, megszámolni a biztos UEFA-bevételt, majd körbenézni, hol kell még erősíteni? Kell vagy sem? Általában kell. Ehhez képest Gavi Kanikovszki (is) eladósorba került, az izraeli középpályás volt a nyáron a 12. távozó” – olvasható a posztban.

A bejegyzéshez néhány órával annak megjelenése után a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is hozzászólt.

„Kanichowskyt ingyen igazoltuk. Most pedig több száz millió forintot kerestünk rajta, ami a bónuszok teljesülésével még tovább nőhet. Közben nem egyszerűen csak eladtunk játékost. Egy 50-szeres szlovák válogatott futballistát hoztunk a helyére. Az eddigi felméréseink és szakmai visszajelzéseink alapján pedig semmilyen okunk nincs azt gondolni, hogy minőségben visszaléptünk volna” – írta Kubatov.

A teljes blogbejegyzés itt olvasható.