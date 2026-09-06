Mariano Gómez az Újpest ellen is tisztelegne
– Kinek tisztelgett a győri gólját követően?
– Magától jön ez a mozdulat – mondta lapunknak Mariano Gómez, a Ferencváros védője, utalva a csütörtöki, Győrben szerzett fejesét követő gólörömére. – Egyszerűen élveztem a pillanatot. Ebben az idényben itthon és Európában sem volt még sok lehetőségem a kapu előtt, ezért is esett jól, hogy sikerült betalálnom.
– Középhátvéd létére az elmúlt idényben is fontos mérkőzéseken talált a kapuba, az első ferencvárosi bajnoki gólját éppen az Újpest ellen szerezte. Mindig is szeretett az ellenfél kapuja előtt „kószálni”?
– Korábbi csapataimban is szereztem gólokat, de a Ferencvárosban valahogy még veszélyesebb vagyok. Talán azért, mert a társak jól szolgálnak ki, megvan közöttünk az összhang, én pedig igyekszem jó ütemben érkezni, s fejjel vagyok veszélyesebb.
– A Ferencváros remek formában érkezik a vasárnapi rangadóra, sorozatban öt tétmérkőzést nyert meg. Mi a jó sorozat titka?
– Titok nincs. Ambiciózusak és elszántak vagyunk, minden mérkőzésre ugyanolyan mentalitással készülünk. Európában is bizonyítottuk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a versenyt, itthon pedig nem is lehet kérdés, vissza kell szereznünk a bajnoki címet.
– Utóbbi öt tétmérkőzésükön mindössze egy gólt kaptak. Mi működik ennyire jól a védekezésben?
– Borbély Balázs érkezésével új rendszerre álltunk át. Az előző idényben többnyire öt védővel futballoztunk, most négyen játszunk hátul, ezt meg kellett szoknunk. Keményen dolgoztunk rajta a felkészülés alatt, mostanra pedig mindenki tudja, mi a feladata, hogyan kell mozognunk, kisegítenünk egymást.
– Melyik rendszer áll közelebb önhöz? A három középhátvédes vagy a jelenlegi, négyvédős felállás?
– Mindkettőben jól érzem magam. Ha öten védekezünk, eggyel több játékosunk van a terület lezárására, négy védővel viszont több hely nyílik előttem, bátrabban léphetek fel, passzolhatok és támadhatok. Alkalmazkodnunk kell az edző elképzeléséhez.
– Az Újpest 2015 decembere óta nem győzte le a Ferencvárost, amely az előző két derbit 3–0-s és 5–0-s sikerrel zárta. Hogyan zárják ki, hogy előre elkönyveljék az újabb győzelmet?
– Egy ilyen nagy meccs sohasem könnyű, mentálisan teljesen más, mint a többi. Az újpestiek mindent megtesznek majd a győzelemért, de legalább azért, hogy pontot szerezzenek. Kemény csatára számítok, ám hazai pályán, húszezer szurkolónk előtt nem lehet kérdés, otthon kell tartanunk a három pontot.
– Első derbijén megszerezte első NB I-es gólját, utána pedig argentin bajnokihoz hasonlította a hangulatot. Mikor érezte meg, hogy ez több egyszerű mérkőzésnél?
– Már a kezdés előtt lehetett érezni, hogy ez más, mint egy átlagos találkozó. Az volt a második bajnoki mérkőzésem a Ferencvárosban és az első derbim. Pakson, a bemutatkozásomon is akadt helyzetem, bántott, hogy kihagytam, így még nagyszerűbb érzés volt, hogy néhány nappal később, éppen az Újpest ellen megszereztem első ferencvárosi gólomat. A hangulat és a szurkolók szenvedélye valóban az argentin stadionokét idézte.
– Az újpestieket különösen hajthatja, hogy több mint egy évtizede nem tudták legyőzni a Ferencvárost. Ettől veszélyesebbek lehetnek?
– Sok új labdarúgót igazoltak a nyáron, vannak jó játékosaik, és alighanem nagy bizonyítási vággyal érkeznek. Mi azonban magunkra összpontosítunk, ha a saját futballunkat játsszuk, nagy esélyünk van a győzelemre.
– Esperanzában nőtt fel, korábban úgy beszélt a gyerekkoráról, hogy a mezők és a tehenek látványa kísérte mindennap, amikor Santa Fébe utazott edzésre. Mennyit ismer fel abból a fiúból a Ferencváros mai futballistájában?
– Gyerekként is nagy álmodozó voltam. Tudtam, hogy profi labdarúgó szeretnék lenni, az lebegett a szemem előtt, hogy egyszer nagy stadionokban futballozhassak. Hálás vagyok, hogy idáig eljutottam. Sok minden megváltozott körülöttem, de az elszántságom ugyanolyan maradt.
– Tizenkilenc évesen hagyta el Argentínát, majd Ibiza, Madrid, Ferrol, Algeciras, Badajoz és Zürich következett. Volt olyan nehéz pillanat Európában, amikor úgy érezte, túl nagy árat fizet az álmaiért?
– Nem egyszerű ilyen fiatalon elhagyni az otthonodat és a családodat, de ilyen a futballistaélet. Tudtam, mire vágyom, és hogy a céljaim eléréséhez fegyelemre, kitartásra és áldozatokra van szükség. Voltak nehéz időszakok, de sohasem akartam feladni.
– A családja korábban több Fradi-meccsen ott volt a lelátón. Ezúttal is ott lesznek?
– A barátnőm szinte minden mérkőzésemen ott van, és ha nincs túlságosan messze, idegenbe is elutazik. A családom Argentínában él, négy hónapja jártak itt, három-négy mérkőzésünket is megnézték, láthatták, hol, milyen körülmények között élek. Megmutattam nekik Budapestet is, lenyűgözte őket, milyen szép város. Ezúttal sajnos nem lesznek itt.
– Számtalan helyen élt pályafutása során, mit jelent az otthon az ön számára?
– Argentínát. Ott van a családom, ott nőttem fel, nekem az az otthon.
Tizenhat éves kora óta bajlódik a térdével, mégis lehúzott már tizennégy idényt a profi futballban a 2024-es Európa-bajnokságon Szlovákiával nyolcaddöntős Matús Bero, aki a héten igazolt a Magyar Kupa-címvédő FTC-hez.
Trencséni nevelőklubjából indulva kétszeres bajnokként és kétszeres Szlovák Kupa-győztesként a török Trabzonspor, a holland Vitesse és a német VfL Bochum érintésével jutott el a Ferencvároshoz Matús Bero, akinek érkezését kedden jelentették be a zöld-fehérek. A 30 éves, ötvenszeres szlovák válogatott középpályás tagja volt a 2024-es Európa-bajnokságon szereplő csapatnak, a románok elleni csoportmeccsen (1–1) és az Angliával szemben hosszabbításban elveszített (1–2) nyolcaddöntőben lépett pályára.
Németországi időszaka (2023–2026) különösen emlékezetes számára, hiszen 2025 márciusában győztes gólt rúgott a félelmetes Bayern München otthonában 3–2-re megnyert bajnoki mérkőzésen. A Ruhr-vidéki egyesület hivatalos oldala meg is emlékezett róla májusban, miután kiderült, hogy nem hosszabbítanak vele szerződést: „A Bayern elleni góljával beírta nevét a VfL Bochum történelmébe.”
A nyáron a török élvonal újonca, a Corum szerződtette volna, az üzlet azonban meghiúsult.
„Tizenhat éves korom óta bajlódom a térdemmel, hiába műtötték meg. Bár végigjátszottam tizennégy idényt a profi futballban, a mágneses rezonanciás vizsgálaton látható, hogy a térdem nem tűnik teljesen egészségesnek, a törökök ezt túl nagy kockázatnak ítélhették. Más választásom nem lévén, elfogadtam a döntésüket. Egy biztos: nem fáj – mondta nemrégiben a Sport nevű szlovák napilapnak. – Mindamellett eszembe jutott, hogy mi lesz így velem… A feleségem, valamint a menedzserem, Csontó Károly segített átlendülni a nehézségeken, mindketten győzködtek, hogy ne törjek meg, ha már ennyi idényt lehúztam profiként, legyek türelmes, biztos megtalál az újabb lehetőség.”
Megtalálta. (D. T.)
VÉLEMÉNY: Róbert Rybnícek az AS Trencín ügyvezetője a Nemzeti Sportnak
„Miközben a nyáron ajánlatra várt, nálunk készült, természetes volt, hogy lehetőséget adunk neki, hiszen a klubunkhoz tartozik, tőlünk indult ragyogó pályafutása. Szeretett volna még külföldi kalandba vágni, ami meg is adatott neki, de reméljük, nálunk fejezi majd be a karrierjét. Hogy milyen futballista? Példás a mentalitása, ragyogó adottságokkal, mindig teljes erőbedobással küzd, valamennyi klubjánál meghatározó játékosnak számított – ez mindent elmond róla. Kemény, határozott, bátran beleáll a párharcokba, a szívét-lelkét kiteszi a pályán.”
7. FORDULÓ
Szeptember 4., péntek
Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–2
Szeptember 5., szombat
MTK Budapest–Kisvárda Master Good 1–2
Paksi FC–Debreceni VSC 2–4
Szeptember 6., vasárnap
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!