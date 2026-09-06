Arany, ezüst és bronz: sikeresen szerepelt a magyar válogatott a Nomád Világjátékokon

A magyar küldöttség egyik legnagyobb sikerét Décsei Hanna érte el, aki lovasíjászatban aranyérmet szerzett, a világ legjobbjait felvonultató nemzetközi mezőnyben.

Vermes Balázs a magyar stílusú lovasíjászatban ezüstérmet nyert, ráadásul egy 69 fős mezőnyben, idegen lóval, esős és csúszós pályán. A számban Fedor Áron a 18. helyen végzett.

Az első magyar érmet Koczka László szerezte: gyalogos íjászatban, a Teke buta versenyszámban bronzérmes lett.

A dobogóról éppen csak lemaradt Borda-Légrádi Koppány, aki a Tenge Ilu, vagyis a vágtázó lóról történő pénzérme-felvétel versenyszámában a negyedik helyen végzett, mindössze egy ponttal a dobogó mögött.

A 54 fős magyar válogatott 16 sportágban indult, a lovas- és gyalogos íjászattól a tradicionális küzdősportokon és lovas versenyeken át a hagyományos szellemi játékokig.

A Nomád Világjátékok különlegessége, hogy a sport mellett a résztvevő népek kulturális örökségét is bemutatja. A versenyzőknek ráadásul extrém körülmények között kell helytállniuk: a hegyvidéki terep, a változékony időjárás és a rendkívül erős nemzetközi mezőny egyaránt komoly kihívást jelent.

A magyar részvételt a Magyar-Turán Alapítvány és a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetsége koordinálta.