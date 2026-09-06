Megvan Petkovic utódja az algériai labdarúgó-válogatottnál

Az észak-afrikai ország szövetsége (FAF) egy hónappal ezelőtt közös megegyezéssel és azonnali hatállyal bontott szerződést Vladimir Petkoviccsal. A 62 éves, bosnyák származású svájci edző távozása meglepő volt, mert júniusban még 2028 júliusáig meghosszabbította a szerződését, miután 12 év után újra kijuttatta Algériát a világbajnokságra. Együttese a legjobb harmadik helyezettek között továbbjutott a csoportkörből a tengerentúli tornán, majd a 32 között 2–0-ra kikapott Svájctól.

A Franciaországban született, 48 éves Hemdani játékosként az Olympique Marseille-ben és a skót Rangersben is szerepelt, hazája válogatottjában pedig kétszer lépett pályára. Edzőként ugyanakkor kevés tapasztalata van, két hónappal ezelőtt nevezték ki az algériai U20-as válogatott élére. A feladata az lesz, hogy a szeptember végén kezdődő selejtezőből kijuttassa hazája felnőttcsapatát az Afrika-kupára.