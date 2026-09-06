Támadnak az egyenlítésért a vendégek – ZTE–Puskás Akadémia az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 15.30 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Csonka Bence (Szalai Dániel, Horváth Zoltán)

ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Penalba, Diogo Silva, Calderón – Babos B. (Henrique, 64.), Amato, Kujovic, Maxsuell – Machado (Kiss B., 68.), Krevszun. Vezetőedző: Filipe Celikkaya

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Farkas B., 78.), Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Soisalo (Krupa, 56.), Varga Zs. (Kern, 74.), L. Duarte (Okeke, 74.), Dárdai P. (Colley, 56.) – Németh A., Lukács D. Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Machado (2.)

Sárga lap: Calderón (54.), ill. Orján (54.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Huszonegy mérkőzésük volt az élvonalban és a zalaiak minimális különbséggel állnak jobban az örökmérlegben, amely 9 ZTE-győzelmet, 4 döntetlent és 8 Puskás Akadémia-sikert mutat.

♦ Az előző 8 találkozójukból egy sem lett döntetlen, legutóbb 2023 szeptemberében a ZTE Arénában ikszeltek (1–1), azóta mindkét együttes 4-szer tudott nyerni. Az előző bajnokságban mindháromszor az éppen aktuális vendégcsapat nyert, kétszer a felcsútiak, közben pedig egyszer a zalaiak (1–0).

♦ Zalaegerszegen tavaly októberben 1–0-ra, majd idén május 1-jén 3–1-re bizonyult jobbnak a Puskás Akadémia, így itt a vendég felcsútiak számára pozitív a mérleg: 5 győzelem, 3 iksz, 4 vereség. A kék-fehérek hazai pályán legutóbb 2024 novemberében tudták megverni a felcsútiakat, 4–2-es sikerük a leggólgazdagabb mérkőzés volt a két csapat között a zalai városban.

♦ A ZTE sorozatban a 4. vereségét szenvedte el legutóbb Kispesten, ráadásul ezeken a találkozókon gólt sem volt képes szerezni, így nem meglepő, hogy utolsó a táblázaton. Hasonló négyes kudarcszériája egy bajnokságon belül legutóbb 2023 augusztus-szeptemberében, Boér Gáborral a kispadon volt a zalaiaknak, idényeken átívelően pedig idén, hiszen az előző bajnokság utolsó 3 meccsét, majd a jelenlegi pontvadászat első találkozóját is elvesztették.

♦ Bár a Puskás Akadémia vasárnap odahaza 2–1-re alulmaradt az FTC-vel szemben és ezzel megszakadt a 3-as diadalsorozata, mivel a mezőnyből egyedüliként már 4 győzelemnél jár, továbbra is a tabella élén áll. Az előnye 2 pont az Újpesttel és az FTC-vel szemben.

♦ A Zalaegerszeg otthoni mérlege 50 százalékos, 5–2-es fölényes siker a Paks ellen, majd 1–0-s vereség a Ferencvárostól.

♦ A felcsúti csapat mindhárom idegenbeli bajnokiját megnyerte, az utóbbi kettőt ráadásul a hajrában elért gólokkal. Az MTK ellen (3–2) Lamin Colley a 98., a Vasas otthonában (1–0) Németh András a 85. percben talált be.

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