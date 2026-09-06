Női kosárlabda-vb: éjszakai tűzriadó a magyarok hoteljében

A csapatoknak az éjszaka közepén el kellett hagyniuk a szállodát (Fotó: Fazekas Zoltán)

Plézer Gábor technikai vezető arról tájékoztatta vasárnap az MTI-t, hogy éjjel két óra körül megszólaltak a tűzjelzők a Radisson Collection Hotelben.

„Fülsiketítő szirénára ébredtünk, és a hangszórókból több nyelven is felszólítottak bennünket, hogy hagyjuk el az épületet. Mindannyian kimentünk az utcára, ahol nagyjából fél órát várakoztunk, amikor közölték, hogy minden rendben van, és visszamehetünk – mesélte Plézer Gábor, hozzátéve, a riadó pontos okát egyelőre nem közölték a házigazdák. – Szerencsére nincs ma meccsünk, így nem volt annyira zavaró a közjáték” – tette hozzá.

A Spree folyó partján álló szállodában lakik a 16 csapatos vb-mezőny 15 együttese, az egyetlen kivétel az elmúlt négy világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szálláshelyet választott magának.

Rövid videó a hotel előtt várakozó csapatokról itt.