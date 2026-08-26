Nyolc év után juthat fel újra a BL-főtáblára az AEK Athén

A CSÚCSFORMÁTÓL MÉG MESSZE az AEK Athén, de minden adva van a továbbjutáshoz. A görög Szuperkupát nagy meglepetésre tizenegyesekkel elbukta a csapat az OFI Kréta ellen, s talán a görögök is többet vártak a Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésétől, amelyen 0–0-s döntetlenre futotta a Levszki Szófia otthonában. Az Iraklisz ellen Varga Barnabás és Vitális Milán kezdett a hétvégén, a csapat 4–0-ra győzött, Varga gólt szerzett, Vitális végigjátszotta első bajnokiját új csapatában, és rögtön a legendás Kosztasz Kacuraniszhoz hasonlították.

Vitális a visszavágón nem léphet pályára a korábbi győri mérkőzései miatt, csapattársai neki is kiharcolhatják, hogy nyolc BL-főtáblás meccsen pályára léphessen január végéig, így Varga Barnabással együtt két újabb magyar játékossal bővülne a legrangosabb európai kupasorozatban szereplők száma. A klub legutóbb 2018-ban élte meg a BL őszi szezonját, akkor nulla ponttal zárt hat meccsen. Ugyan emlékezetesebb áprilisban is kemény párharcokat vívni az El-ben vagy a Kl-ben, de az UEFA nyolc vereség esetén is több mint 18 millió eurós pénzdíjjal támogatná az AEK-et – vagy a Levszkit – a BL-ben, ami a fenntartható működés szempontjából nem elhanyagolható.

Veszélyesek a bolgárok, a Kajrat Almatit legyőzték idegenben az előző körben, 15 tétmeccsel ezelőtt kaptak ki legutóbb, ráadásul a klub helyi sajtóhírek szerint kétmillió euró szétosztását ígérte a játékosoknak, ha továbbjutnak. A Levszki még régebben, húsz éve vár a BL-főtáblára. Egyrészt a Ludogorec 14 éves egyeduralma alatt esély sem volt arra, hogy más bolgár együttes egyáltalán megpróbáljon odaérni (a Ludogorec kétszer érte el a csoportkört ebben az időszakban). A Levszki előző próbálkozását 2009-ben a Debrecen kettős győzelemmel hiúsította meg. Könnyen lehet, hogy az álmok ezúttal sem valósulnak meg, amihez szerdán is köze lehet magyar futballistának.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

21.00: AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár)

21.00: Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) (Tv: Sport2)

21.00: Celje (szlovén)–Slovan (szlovák)

NEM BAJNOKI ÁG

21.00: Lyon (francia)–Fenerbahce (török) (Tv: Sport1)