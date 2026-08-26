Nemzeti Sportrádió

A Celtic a Bajnokok Ligája főtáblájára várt Tóth Balázs ügyében is…

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.08.26. 08:45
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Továbbra is kérdéses hol folytaja pályafutását a Blackburn magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs, aki most a Celtic döntésére vár (Fotó: AFP, archív)
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Blackburn Rovers légiósok magyar átigazolás Celtic Tóth Balázs
A múlt héten már írtunk róla, a skót bajnok Celticnél alapvetően a Bajnokok Ligájára szerződtetnék a Blackburn magyar kapusát, Tóth Balázst, mert a szakmai stáb szeretné, hogy legyen rotációs lehetősége, ha a csapat a BL-ben szerepel. Azzal azonban, hogy a Celtic kedden 5–4-es összesítéssel kiesett az osztrák LASK-kal szemben és csak az Európa-liga főtábláján szerepelhet az ősszel, hat kiszemelt játékos sorsa is erősen kérdésessé vált, köztük Tóth Balázsé is.

 

Múlt hétfőn írtunk arról, hogy skót forrásaink szerint a Celtic a finn válogatott Viljami Sinisalo mellé szeretne egy olyan kapust igazolni, aki nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, és Tóth Balázs a klub első számú kiszemeltje az angol Blackburnből. Az 56-szoros bajnok és jelenleg is címvédő klubnál ugyanis abban bíztak, hogy az osztrák LASK ellen a BL-selejtező rájátszásában sikerül kiharcolniuk a Bajnokok Ligája főtáblára jutást, és akkor a két válogatott kapuvédő között oszthatták volna meg a feladatokat. Csakhogy a LASK kedden hosszabbításban 5–1-re megverte a Celticet a BL-selejtező rájátszásában, és így az osztrák csapat jutott be ligaszakaszba.

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Skóciából úgy tudjuk, akár már a héten lezárulhat Tóth Balázs átigazolási ügye a Celticnél.

 

A glasgowworld.com még a keddi meccs előtt írt arról, hogy a Celtic nagy költekezésbe kezd, ha sikerül főtáblára jutnia. Összesen hat játékost sorolt fel, akik szerepelnek a klub kiszemeltjei között és továbbjutás esetén érkezhetnek a klubhoz. Az első számú kiszemelt a holland Utrecht angol U-válogatott szélsője, Adrian Blake, de Tóth Balázs mellett a Torino litván válogatott középpályása, Gvidas Gineitis, a Slovan Liberecből a bosnyák válogatott Ermin Mahmic, a Hajduk Splitből a kanadai válogatott Niko Sigur és a Chelsea 18 éves angol védője, Landon Emenalo is szerepelt a felsorolásban. 

A kiesés után azonban kérdés, kinek a szerződtetéséről lehet még szó. Skót kollégáktól úgy tudjuk, hogy Tóth Balázs átigazolását a szakmai stáb a BL-selejtezős szerepléstől függetlenül szorgalmazta, és a klub a Blackburnnel már meg is tárgyalta a szerződtetés feltételeit, csakhogy a pénzügyi döntést a négymillió font körüli átigazolásról a felső vezetőségnek kell meghoznia, és az még nem született meg.

Mindazonáltal a LASK-tól kapott öt gól is mutatja, nem véletlenül szeretne erősíteni a Celtic kapusposzton. A végső döntés Tóth átigazolásáról egy-két napon belül születhet meg. Egyébként a LASK elleni kiesés után Martin O’Neill menedzser az igazolásokkal kapcsolatban annyit mondott, voltak olyan kiszemeltek, akik a BL-szereplés miatt szerződtek volna a klubhoz, de ez most nem így lesz.

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Blackburn Rovers légiósok magyar átigazolás Celtic Tóth Balázs
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