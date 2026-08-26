A Celtic a Bajnokok Ligája főtáblájára várt Tóth Balázs ügyében is…

A glasgowworld.com még a keddi meccs előtt írt arról, hogy a Celtic nagy költekezésbe kezd, ha sikerül főtáblára jutnia. Összesen hat játékost sorolt fel, akik szerepelnek a klub kiszemeltjei között és továbbjutás esetén érkezhetnek a klubhoz. Az első számú kiszemelt a holland Utrecht angol U-válogatott szélsője, Adrian Blake, de Tóth Balázs mellett a Torino litván válogatott középpályása, Gvidas Gineitis, a Slovan Liberecből a bosnyák válogatott Ermin Mahmic, a Hajduk Splitből a kanadai válogatott Niko Sigur és a Chelsea 18 éves angol védője, Landon Emenalo is szerepelt a felsorolásban.

A kiesés után azonban kérdés, kinek a szerződtetéséről lehet még szó. Skót kollégáktól úgy tudjuk, hogy Tóth Balázs átigazolását a szakmai stáb a BL-selejtezős szerepléstől függetlenül szorgalmazta, és a klub a Blackburnnel már meg is tárgyalta a szerződtetés feltételeit, csakhogy a pénzügyi döntést a négymillió font körüli átigazolásról a felső vezetőségnek kell meghoznia, és az még nem született meg.

Mindazonáltal a LASK-tól kapott öt gól is mutatja, nem véletlenül szeretne erősíteni a Celtic kapusposzton. A végső döntés Tóth átigazolásáról egy-két napon belül születhet meg. Egyébként a LASK elleni kiesés után Martin O’Neill menedzser az igazolásokkal kapcsolatban annyit mondott, voltak olyan kiszemeltek, akik a BL-szereplés miatt szerződtek volna a klubhoz, de ez most nem így lesz.