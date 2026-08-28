Heten, de nem gonoszok – Thury Gábor jegyzete

Monacóban sorsoltak a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszára, nekünk, magyaroknak nincs csapatunk a legerősebb kupasorozatban, a hazai aranyérmes ETO FC az első selejtezőkörben búcsúzott az izlandi Víkingurral szemben. A szeptemberben kezdődő harmadik olyan idényben, amelyben már nincsenek csoportok, harminchat együttes alkot közös tabellát, a végső sorrendet a négy-négy idegenbeli és hazai mérkőzés eredménye adja, csupán néhány játékosunkért szoríthatunk, több mint fél csapatra való honfitársunk lép pályára. Az élre a két liverpooli, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a második helyre az újdonsült BL-induló görög AEK Athén két magyar légiósa, Varga Barnabás és Vitális Milán kívánkozik. Mivel utóbbi még győriként pályára lépett a sorozatban, nem volt nevezhető a Levszki Szófia ellen, a Fradi volt csatára viszont egy-egy rúgott és fejes góllal vette ki a részét a 4–0-s győzelmet és a BL-alapszakaszt hozó mérkőzésből. A főtábla találkozóin már Vitális Milán is játszhat. Willi Orbán az RB Leipzig légiósaként, Gulácsi Péter viszont Lipcséből már a szintén BL-induló Villarreal, Sallai Roland pedig továbbra is a Galatasaray játékosaként várja az alapszakaszt.

Az alapszakaszban az első kalapos együttes, a Liverpool az Atlético, az Internazionale, a Porto, az FC Bruges, a Villarreal, a Fener, a Lens és a LASK ellen játszik, ebből rögtön kiderül, az ötödik kör Liverpool–Villarreal magyaros csatát hoz, de lesz AEK–Galatasaray párharc is. Az ugyancsak első kalaposok közül a Real Madrid fogadja az RB Leipziget, utazik Athénba, a Manchester City Lipcsébe látogat, és házigazdaként várja az AEK-et, a címvédő Paris Saint-Germain Sallaiék vendéglátója és Gulácsiék vendége lesz.

Jó lenne, persze, egy magyar együttesért szorítani, így viszont – Gulácsi Pétert leszámítva – válogatottjaink játékát figyelhetjük. A Nemzetek Ligája mérkőzéseire felkészülésként a Bajnokok Ligája kohójánál nincsen jobb.

Legalább ennyit profitáljunk abból, hogy a legjobbak között lehetnek.

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