Közös világbajnoki meccsnézés Budapesten a német válogatott és Gulácsi Péter főszereplésével

A Cube adatelemző cég, lapunk szakmai partnere szurkolókkal közös világbajnoki meccsnézést szervez Budapesten június 29-én, hétfőn 21 órától. Az már biztos, hogy az egyik főszereplő Németország lesz, az ellenfél pedig minden bizonnyal Paraguay a legjobb 32 között, de ez még nem 100%.

A mérkőzés 22.30-kor kezdődik, és a Cube meghívta eseményére vendégként az RB Leipzig 58-szoros magyar válogatott kapusát, Gulácsi Pétert, aki a Spíler Tv műsorvezetőjével, a meccsnézés házigazdájával, Baumstark Tiborral, illetve a cég elemzőjével, Kovács Ronalddal vezeti fel az összecsapást már este 9-től.

A helyszín a Grund (Budapest, Nagytemplom utca 30.).