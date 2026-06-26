Nemzeti Sportrádió

Közös világbajnoki meccsnézés Budapesten a német válogatott és Gulácsi Péter főszereplésével

CS. M.CS. M.
2026.06.26. 09:18
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Gulácsi Péter ezúttal kívülről figyelheti Manuel Neuer teljesítményét (Fotó: Török Attila)
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Lapunk szakmai partnere, a Cube közös szurkolói meccsnézést szervez június 29-én Budapesten, amelyen ott lesz Gulácsi Péter, az RB Leipzig 58-szoros magyar válogatott kapusa is.

 

A Cube adatelemző cég, lapunk szakmai partnere szurkolókkal közös világbajnoki meccsnézést szervez Budapesten június 29-én, hétfőn 21 órától. Az már biztos, hogy az egyik főszereplő Németország lesz, az ellenfél pedig minden bizonnyal Paraguay a legjobb 32 között, de ez még nem 100%.  

A mérkőzés 22.30-kor kezdődik, és a Cube meghívta eseményére vendégként az RB Leipzig 58-szoros magyar válogatott kapusát, Gulácsi Pétert, aki a Spíler Tv műsorvezetőjével, a meccsnézés házigazdájával, Baumstark Tiborral, illetve a cég elemzőjével, Kovács Ronalddal vezeti fel az összecsapást már este 9-től.

A helyszín a Grund (Budapest, Nagytemplom utca 30.).  

 

 

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