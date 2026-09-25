Tóth Balázs: Semmit sem ért a védésem, mert amellett egy helyzetük volt, azt kihasználták

Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa: „Semmit sem ért a védésem. Egy igazi helyzetük volt amellett, amit ki is használtak. Végig jobban játszottunk, de gólokat kell szereznünk, védelmi oldalon pedig kapott gól nélkül le kell hoznunk egy ilyen meccset. Ki kell elemezni, hol csúsztunk el. Szomorkodni nem szomorkodhatunk, két nap múlva megint meccs van, és ott csak a három pont elfogadható.”



Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a meccs végi indulatokra is reagált: „A fociban benne van az ilyen. Teljesen mindegy, ki van ott, bele fogunk állni! Büszke vagyok a csapatra, mert mindent kiadtunk magunkból, de ez ma nem volt elég. Megyünk tovább! Csinálunk kell azt, amit eddig is, aztán mellénk áll majd a szerencse!”



NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT

1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)

Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (angol)

Gólszerző: Szikan (42.)