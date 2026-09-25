Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NL: Magyarország–Ukrajna 0–1

Tóth Balázs: Semmit sem ért a védésem, mert amellett egy helyzetük volt, azt kihasználták

CS. M.CS. M.
2026.09.25. 23:02
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Volt, amit Tóth Balázs sem védhetett (Fotó: Dömötör Csaba)
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Nemzetek Ligája Szoboszlai Dominik magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Tóth Balázs
Mint ismert, a magyar válogatott 1–0-ra kikapott a Puskás Arénában Ukrajnától a labdarúgó Nemzetek Ligája B-ligájának 1. fordulójában, pénteken. Az M4 Sport kamerái előtt Tóth Balázs és Szoboszlai Dominik is értékelt.

 

Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa: „Semmit sem ért a védésem. Egy igazi helyzetük volt amellett, amit ki is használtak. Végig jobban játszottunk, de gólokat kell szereznünk, védelmi oldalon pedig kapott gól nélkül le kell hoznunk egy ilyen meccset. Ki kell elemezni, hol csúsztunk el. Szomorkodni nem szomorkodhatunk, két nap múlva megint meccs van, és ott csak a három pont elfogadható.”

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a meccs végi indulatokra is reagált: „A fociban benne van az ilyen. Teljesen mindegy, ki van ott, bele fogunk állni! Büszke vagyok a csapatra, mert mindent kiadtunk magunkból, de ez ma nem volt elég. Megyünk tovább! Csinálunk kell azt, amit eddig is, aztán mellénk áll majd a szerencse!”  

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
1. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)
Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (angol)
Gólszerző: Szikan (42.)

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A végén még az indulatok is elszabadultak a pályán a Puskás Arénában; egyenlítenünk emberelőnyben sem sikerült a hosszabbításban.

 

 

Nemzetek Ligája Szoboszlai Dominik magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Tóth Balázs
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