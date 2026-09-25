Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobbja – NS-értékelés

Tóth Balázs 7

Az első félidőben túl sok feladata nem volt – mondjuk, ezt a 42. percig nem is bánta –, a hazagurítások utáni „cicajátékból” kellett kivennie a részét, az ukránok vezető góljánál kiszolgáltatott helyzetbe került. A második félidőben aztán egy kivetődéssel gólhelyzetben mentett – a meccs legjobbja lett!

Bolla Bendegúz 5

Szokásához híven fellépett a támadásokhoz, s remek alkat ahhoz, hogy megkavarja az ellenfél védelmét, ráadásul a meccs elején az ukrán kapuval szemben helyezkedve óriási helyzete volt – sajnos, a kapu fölé lőtte a labdát. Az is kár, hogy ez nyomott hagyott a támadóambícióján, persze az is igaz, nem neki kellett volna centererényeket villantania.

Willi Orbán 5

A rutinos védő láthatóan higgadtan vetette magát a küzdelembe, és egy ilyen monoton meccsen sokan nem is sejtik, milyen extra koncentrációra van szüksége a középen játszó védőnek, s lám egy védelmi megingás is elég volt a bajhoz… Sajnos, a védelem mögé belőtt labdákkal meggyűlt a baja, s ilyenkor jött jól Tóth Balázs bravúrja is.

Csinger Márk 5

Az első félidei üresjáratok során jól váltott Willi Orbánnal, de például az ukrán találatnál közte és Kerkez Milos között „uszodaméretű” szabad terület maradt, ahová az ukrán gólszerző lazán be is lépett. Ugyanakkor az embernek az az érzése, hogy ő rendkívül hatékonyan integrálódott a meccshez, de ezen a szinten kell még valami plusz a játékhoz.

Kerkez Milos 4

A finoman szólva is darabos ukrán középpályások és az itt-ott jegenyemagas védők mellett elfuthatott (volna) –, és bizony úgy is kellett volna mennie, mint akit felhúztak, de kicsit statikus, kicsit kocogós volt, s az első ukrán gólnál mögé (mellé) lépett be Danilo Szikan, és fejelte a labdát a kapuba. A második félidőben egy fokozattal feljebb kapcsolt.

Schäfer András 5

Sárga lapot, majd a stoplival felhasított fejbőre miatt turbánt és fölé – talán magyar újításra… – úszósapkát kapott, ebből is látszik, hogy meglehetősen durva darálóban kellett játszania, de bizonyos értelemben ez is volt a szerepe. A második félidőben is vérzett a sebe, nem volt látványosan aktív, de ez a „smirglis foci” neki nem is nagyon jött be.

Csongvai Áron 5

Inkább a meccs elején tűnt ki azzal, hogy képes jó ütemben játékba avatkozni, amolyan „árnyékközéppályás” is volt, védekezésben Willi Orbánt, támadásépítésben Szoboszlai Dominikot kellett biztosítania. Nagy kérdés, hogy neki mennyire kell szorosan „tapadnia”, mert így a válogatott csapatkapitánya mintha helyette is futott volna…

Vitális Milán 4

Szinte észrevehetetlen volt az első perctől fogva, pedig az ő posztjáról szedte le a legtöbb terhet Szoboszlai Dominik azzal, hogy elvonta az ukránok figyelmét, persze, ki tudja, lehet, a taktika az volt, hogy a felfutó Kerkez Milosnak nyisson területet, s zárjon vissza. Nos, Marco Rossi szövetségi kapitány a szünetben lecserélte…

Szoboszlai Dominik 6

Most (is) választ kaptunk arra, miért kell mélyen visszalépnie a labdáért s akár a szélekről is bejátszania az egész pályát: a komplett ukrán középpálya – összesen 340 kiló izom – rajta védekezett (mondjuk, nem véletlenül). Rengeteget futott (bunyózott is kicsit), de az ő stílusához ezen a meccsen nagyon hiányzott Varga Barnabás és Sallai Roland.

Redzic Damir 4

Az első percekben olyan dinamikus futásokkal eredt a labda után, hogy arra lehetett gondolni, előbb-utóbb bepréseli a kapuba is. Aztán aláfordult a bokája, ez visszavetette. A szünet után még kikocogott a pályára, de nem tudott lendületet adni a játéknak, s a cserékből látszott, Marco Rossi inkább az akaratosabb stílust részesítette előnyben.

Lukács Dániel 5

A meccs előtti csatárálmokban bukkanhat fel ez a kép: félfordulatos lövés után a labda a jobb felsőbe vágódik. Nos, majdnem összejött a meccs elején: a csatár a kapufa és a léc hegesztését találta el. Kár, hogy nem lett gól… Ismét bebizonyosodott, egy támadónak egy lehetősége lehet – a Puskás Akadémia csatára a félidő után az öltözőben maradt.

CSEREKÉNT PÁLYÁRA LÉPETT:

Tóth Milán 4

Újoncként állt be a szünetben Vitális Milán helyett, tőle nyilván a csibészes futballt remélte a kapitány.

Bárány Donát 4

Lukács Dánielt váltotta a szünetben, a szándék egyértelmű volt, kellett az ukrán kapu elé az „izomból” is futballozni képes játékos.

Jurek Gábor (–)

Szintén újonc, a 62. percben váltotta Redzic Damirt, az MTK futballistájával a fineszesebb játék reménye érkezett a pályára. Szinte rögvest egy oda-vissza csellel hintába ültette a sárga mezes védőket, na ezt például jó volt nézni.

Tóth Rajmund (–)

Csongvai Áron helyére állt be, esetében a Konyaspor színeiben szerzett gólok adhattak reményt, de a válogatott azért „más kávéház”, ráadásul az ukránok között nem volt könnyű megtalálni a réseket.

Szűcs Tamás (–)

Csinger Márk cseréjeként jutott lehetőség a számára, ám neki már csak epizódszerep jutott.

A JÁTÉKVEZETŐ:

Jarred Gillett (angol) 6

Ahhoz képest, hogy a mezráncigálós, odalépős futball hazájából érkezett, Budapesten nem tolerálta ezt a stílust, ráadásul a találkozó végén kicsúszott a kezéből a mérkőzés – a kiállítás után tekintélyes balhé volt a gyepen.