Nemzeti Sportrádió

Sztankovics Réka is Marosvásárhelyre igazolt

2026.06.26. 12:02
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Sztankovics Réka új kihívások elé néz (Fotó: Török Attila archív)
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kézilabda Marosvásárhely Sztankovics Réka
A válogatott Grosch Vivien után Sztankovics Réka is a román CSM Targu Mures női kézilabdacsapatához igazolt.

Az élvonalban újonc marosvásárhelyi klub közösségi oldalának pénteki tájékoztatása szerint a 29 éves beálló 2013-ban az MTK színeiben mutatkozott be a felnőtt mezőnyben. Később szerepelt Érden, legutóbb pedig a NEKA csapatkapitányaként játszott.

Az előző idényben húsz mérkőzésen 39 gólt szerzett a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében.

kézilabda Marosvásárhely Sztankovics Réka
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