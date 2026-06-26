Sztankovics Réka is Marosvásárhelyre igazolt

A válogatott Grosch Vivien után Sztankovics Réka is a román CSM Targu Mures női kézilabdacsapatához igazolt.
Az élvonalban újonc marosvásárhelyi klub közösségi oldalának pénteki tájékoztatása szerint a 29 éves beálló 2013-ban az MTK színeiben mutatkozott be a felnőtt mezőnyben. Később szerepelt Érden, legutóbb pedig a NEKA csapatkapitányaként játszott.
Az előző idényben húsz mérkőzésen 39 gólt szerzett a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében.
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