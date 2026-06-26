Sztankovics Réka is Marosvásárhelyre igazolt

Az élvonalban újonc marosvásárhelyi klub közösségi oldalának pénteki tájékoztatása szerint a 29 éves beálló 2013-ban az MTK színeiben mutatkozott be a felnőtt mezőnyben. Később szerepelt Érden, legutóbb pedig a NEKA csapatkapitányaként játszott.

Az előző idényben húsz mérkőzésen 39 gólt szerzett a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében.