Kovács Bendegúz bekerült az AZ Alkmaar Kl-negyeddöntős keretébe a Sahtar Doneck ellen

Kovács Bendegúz idén év elején hívta fel magára először úgy igazán a figyelmet, amikor előbb triplázott a Dortmund elleni ifjúsági BL-meccsen, majd nem sokkal később szintén mesterhármast szerzett a holland másodosztályban, csereként beállva. Utóbbit az AZ Alkmaar U21-es csapatában érte el (amely a holland másodosztályban szerepel), pedig az idényt még az U19-eseknél kezdte, csak éppen „kinőtte” a ligát: 14 meccsen 14 gólt szerzett, amivel az őszi bajnoki szezon gólkirálya lett!

Az említett holland másodosztályban jegyzett triplája óta hat meccsen három gólt szerzett az AZ U21-es alakulatában, sőt, a Cambuur elleni bajnokin már az Alkmaar első csapatában is leülhetett a kispadra, míg a válogatott szünetben gólt és gólpasszt jegyzett az U19-es magyar válogatottban a törökök ellen vereséggel végződő Eb-selejtezőn.

Nos, most itt az újabb lépés előre, Kovács ugyanis bekerült az AZ Alkmaar keretébe a Sahtar Doneck elleni Kl-negyeddöntő krakkói odavágóján. Már el is utazott a csapattal – közölte a klub. Jó kérdés, kaphat-e egyáltalán játékpercet, de az biztos, hogy a hollandok keretéből két csatár is sérült, így akár lehetőséghez juthat.

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)

21.00: Mainz (német)–Strasbourg (francia) (Tv: Sport2)