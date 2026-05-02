A Mercedest meglepte a McLaren és a Ferrari előrelépése; a Red Bull örül, hogy lerázta a középmezőnyt

Nagy és hosszú várakozás előzte meg a Miami Nagydíjat, hiszen az öthetes kényszerszünet alatt a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) több szabályt is módosított, miközben az Aston Martin kivételével valamennyi csapat fejlesztésekkel felvértezve készült a folytatásra. Már az istállók által hozott újítások listáját szemlélve is feltűnő volt, hogy a mindkét bajnokságot toronymagasan vezető és az első három versenyhétvégén rendre pole pozíciót és győzelmet szerző Mercedes elég kis mértékben változtatott az autóján a közvetlen ellenfeleihez képest, ami azt az érzést keltette, hogy minden eddiginél sebezhetőbb lehet.

Erre az egyetlen, pénteken rendezett szabadedzés is ráerősített: a McLaren szemlátomást előrébb lépett, mint ahogyan a Ferrari és a Red Bull is javulni látszott, miközben az „ezüstnyilak” több problémával is szembesültek. A sprintidőmérőn tovább folytatódott a minta, a wokingiak főleg a maranellóikkal harcoltak a legjobb helyekért, míg az „ezüstnyilak” egyértelmű hátrányba kerültek, és úgy tűnt, inkább a „vörös bikákra” kell figyelniük. Noha az egyéni vb-összetettet 9 ponttal vezető Andrea Kimi Antonelli a végén tempót növelt, ez sem volt elég, meg kellett elégednie a második hellyel.

A Mercedes időmérős menetelésének a regnáló világbajnok, Lando Norris vetett véget, aki 222 ezreddel bizonyult gyorsabbnak az olasz riválisánál, míg a McLaren egyértelmű előrelépést igazolta Oscar Piastri harmadik rajtpozíciója is, miközben a pénteki nap során szemlátomást küszködő és a csapattársától végül közel 4 tizedet kapó George Russell elé Charles Leclerc és Max Verstappen is befért.

„Elég meglepő, milyen nagy előrelépést tett meg a McLaren és a Ferrari, ez tényleg lenyűgöző – kezdte az értékelést az idényt favoritként kezdő Russell. – Számítottunk rá, hogy valószínűleg csökkentik a lemaradásukat hozzánk képest, de gyorsabbak voltak nálunk. Ami engem illet, küszködtem, a miami pálya nem tartozik a kedvenceim közé, különösen ilyen meleg időjárási körülmények között, de ez még csak a sprintkvalifikáció volt, meglátjuk, mire megyünk szombaton.”

A brit pilóta megosztotta, milyen problémákkal szembesült. „Túlmelegítettem az abroncsokat a kanyargós középső részen, és nehezen találtam a megfelelő egyensúlyt az autóval. Nem igazán tudok többet mondani. Ahogyan már említettem, igazán meglepett a többiek fejlődése. Nem vagyok túl jó rajtpozícióban, és a sprintversenyek nem kínálnak túl sokat, de Kína idén valamivel érdekesebb volt, szóval lehet esély egy kis versenyre. Bízom benne, hogy a rajtnál nem veszítek további pozíciókat” – utalt arra, hogy a Mercedes nem volt a legjobb rajtolók között az első három futamhétvégén.

Noha márkatársa, Antonelli végül az első rajtsorba kvalifikálta magát, az olasz is elismerte, szenvedett a floridai pénteken. Az olasz helyzetét tovább nehezítette a sprintidőmérőn, hogy motorproblémája miatt ki sem tudta próbálni az SQ3 előtt a lágy keveréket. „Elég kaotikus volt. Sokat küszködtem az autóval. A közepes gumin nem is tudtam jó kört futni, de a kocsi életre kelt a lágyon, és sokkal kényelmesebben éreztem magam a volán mögött. Kár, hogy nem tudtuk kipróbálni a lágyat az edzésen. Szerintem maradt benne valamennyi. Ugyanakkor mindent összegezve ez egy jó eredmény, a csapat remek munkát végzett, sikerült felzárkóznunk.”

„Izgatottan várom, mit hoz a szombat, alaposan átvizsgáljuk, mit tehetnénk jobban, hogy gyorsabbá váljunk. Számítottunk rá, hogy ez a hétvége jóval nehezebb lesz, mert mindenki jelentős fejlesztéseket hozott, amivel jelentősen csökkentette a lemaradását, és volt aki elénk is került. A McLaren azonos erőforrást használ, mint mi, és sokat javított az autóján, így várható volt, hogy az élen lesz. De úgy érzem, fel tudjuk venni a harcot, és szombaton, valamint vasárnap is ez lesz a célunk.”

Antonelli egyelőre Miamiban is magabiztosabb a csapattársánál (Fotó: AFP)

A McLaren pocsék formában kezdte az évet, hiszen Ausztráliában az egyik, míg Kínában mindkét autója lemaradt a rajtról. A wokingiak Japánban viszont egyértelműen előreléptek, és a futam egy pontján a győzelemért is küzdöttek a Mercedesszel. A címvédő gárda a hosszú szünetben aztán teljesen átszabta a kocsit, és Miamiban mindkét versenyzője a top 3-ba kvalifikálta magát a sprintidőmérőn. „Nagyszerű volt, tökéletes eredmény született a csapat szempontjából – jelentette ki mosolyogva a címvédő, Norris. – Elég szép módja annak, hogy visszaadjunk valamit a csapatnak. Rengeteg új elem került fel a gépre, és remek újra érezni a tapadást! Szép jutalom ez a lányoknak és a fiúknak a rengeteg belefektetett munkáért.”

Norris 2024-ben a helyszínen aratta pályafutása első győzelmét, míg egy évvel ezelőtt csapattársa diadalmaskodott Floridában. „Tudtuk, hogy ez a pálya kedvező a számunkra, és azzal is tisztában voltunk, hogy a hozott fejlesztések valószínűleg remek előrelépést jelentenek. Örülök, hogy a számításaink beigazolódtak, a csapat igazán megérdemli, rengeteg dolgozott ezért. Már az első körtől fogva jól éreztem magam, volt hátsó tapadásom, ami remek volt. Mindig is szerettem ezt a pályát, és a pole pozíció remek kezdést jelent a hétvége szempontjából.”

Nem volt sima a regnáló bajnok sprintidőmérője. „Az SQ2 elég siralmasan alakult. Nagyjából egy másodperc hátrányban voltam, ami egyáltalán nem segítette az önbizalmamat az utolsó szakasz előtt, és azon vitatkoztunk, hogy egy vagy két kört teljesítsünk-e. Will (Joseph, Norris versenymérnöke) ösztönzött, és azt mondta, hogy egy kört futunk, ami kifizetődött. Az egész csapat jól dolgozott, minden azonnal a megfelelő tartományban működött, szóval nagyon büszke vagyok. A köröm is remekül sikerült egyetlen kanyart leszámítva: a tizenhatost a hátsó egyenes felé. Teljességgel elrontottam. Nehéz körülmények uralkodtak a szél miatt, ennek is nagy szerepe lehet még. Egyszerűen örülök, hogy visszatértem az élre, rég nem jártam itt.”

Piastri 239 ezreddel maradt el a csapattársától, vagyis mindössze 17 ezreden múlt, hogy a McLaren nem sajátította ki az első rajtsort. Az ausztrál úgy érzi, egyértelmű a javulásuk, és segítségükre volt a meleg időjárás is. „Megvan bennünk a potenciál, nem a szerencsének köszönhetően szereztük meg ezeket az eredményeket. Meglátjuk, mit hoz a folytatás. A Ferrari egész nap erősnek tűnt, így remek eredmény, hogy ilyen pozíciókat értünk el. Arra számítok, hogy a Mercedes továbbra is nagyon erős lesz, de egyelőre nem tűnik olyan dominánsnak ezen a hétvégén. Kiderül, hogy ez szombaton is így marad-e.”

Hamilton ennél többre számított (Fotó: AFP)

A szabadedzésen és a sprintidőmérő első két szakaszában mutatott tempó alapján úgy tűnt, a Ferrari harcba szállhat a pole pozícióért, ám Leclerc végül a negyedik, míg Lewis Hamilton a hetedik rajtkockát szerezte meg. Előbbi 37 századdal, míg utóbbi közel hét és fél tizeddel maradt el a legjobbtól, ami kissé csalódást keltő az erős kezdés után. A Scuderia a szezon korábbi részében sem volt különösen erős egy körön, de a rengeteg hozott fejlesztés – a csapat a legtöbb, szám szerint 11 újítással állt elő Miamiban – és a remek kezdeti tempó után ezúttal többre számított.

„A fejlesztések rendben vannak, de mindenki hozott frissítéseket – mondta Leclerc a leintés után. – Arra számítottunk, hogy valószínűleg továbbra is a Mercedes jelenti az etalont. A McLaren nagyot lépett előre, de úgy érzem, mindig is ott volt az elejében, csak nem hoztak ki mindent az idény első futamaiból, nem álltak össze a dolgok. Ami minket illet, különösen a gumikkal bajlódtunk, a közepes még nagyon jól működött, de a lágyon már nem volt meg az érzés. Ezt ki kell vizsgálnunk. Tudjuk, hogy a versenytempó tekintetében erősebbek vagyunk, de a szombati időmérőre javulnunk kell. A kvalifikációra finomhangolnunk kell a kocsit, javítanunk kell a teljesítményen, de remélem, hogy a futamon visszakerülünk az élre. Adott a tempó hozzá, már csak az a kérdés, tudunk-e előzni.”

A két Ferrari-versenyző közül egyértelműen Hamilton volt a csalódottabb. „Nem igazán tudtuk, mire számítsunk. Reménykedtem benne, hogy jobb lesz, de nem volt túl nagyszerű vezetni az autót. Azt hittem, erősebbek leszünk annál, mint amilyenek voltunk pénteken. Rá kell jönnünk, hol maradt a tempó. Reményteljesen érkeztem meg a hétvégére, biztos voltam benne, hogy sokkal előrébb végezhetünk, de nem így alakult. Csalódott vagyok az elért eredmény miatt, de keményen fogunk dolgozni, hogy a sprintverseny és a szombati időmérő jobban sikerüljön.”