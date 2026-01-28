Szabó Levente a lengyel élvonalban folytatja – hivatalos

Szabó Levente 2027. június 30-ig szóló szerződést írt alá, további egy évre érvényes opcióval.

Szabó 2024 nyarán igazolt a német másodosztályú Braunschweighez, amelynek színeiben 42 mérkőzésen lépett pályára, és hat gólja mellett kiosztott négy gólpasszt is.

A 26 éves magyar támadónak Leonardo Rochát kell pótolnia; a portugál a bajnokság első felében a Rakówtól kölcsönbe érkezve 11 bajnokin hét gólt szerzett a Lubin színeiben, és a jól sikerült félidény után a Czestochowa visszarendelte.

A lengyel bajnokság ötödik helyén álló Zaglebie a GKS Katowice ellen kezdi a tavaszi idényt a hétvégén.