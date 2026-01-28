Nemzeti Sportrádió

Szabó Levente a lengyel élvonalban folytatja – hivatalos

Vágólapra másolva!
2026.01.28. 18:33
null
Szabó Levente új kihívás előtt (Fotó: zaglebie.com)
Címkék
Szabó Levente légiósok Zaglebie Lubin
Értesüléseink megerősítést nyertek: a lengyel labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Zaglebie Lubin szerda este bejelentette, hogy szerződtette Szabó Leventét a német másodosztályú Eintracht Braunschweigtől.

Szabó Levente 2027. június 30-ig szóló szerződést írt alá, további egy évre érvényes opcióval.

Szabó 2024 nyarán igazolt a német másodosztályú Braunschweighez, amelynek színeiben 42 mérkőzésen lépett pályára, és hat gólja mellett kiosztott négy gólpasszt is.

A 26 éves magyar támadónak Leonardo Rochát kell pótolnia; a portugál a bajnokság első felében a Rakówtól kölcsönbe érkezve 11 bajnokin hét gólt szerzett a Lubin színeiben, és a jól sikerült félidény után a Czestochowa visszarendelte.

A lengyel bajnokság ötödik helyén álló Zaglebie a GKS Katowice ellen kezdi a tavaszi idényt a hétvégén.

 

Szabó Levente légiósok Zaglebie Lubin
Legfrissebb hírek

Légiósok: Gera kezdőként mutatkozott be a Perszepoliszban

Légiósok
4 órája

Szabó Levente Lengyelországban folytathatja – NS-infó

Légiósok
5 órája

„Hatalmas lelkesedést váltott ki a szurkolókból” – Tóth Alex érkezése bournemouthi szemmel

Légiósok
Tegnap, 11:08

Kiderült, milyen anyagi feltételekkel kerülhet Szczecinbe Szalai Attila – sajtóhír

Légiósok
2026.01.26. 21:05

Heti légiósprogram: Liverpool–Newcastle, AEK Athén–Olympiakosz

Légiósok
2026.01.26. 19:11

Légióskörkép: Koszta hatalmas gólt lőtt, Szoboszlai kétszer is betalált szabadrúgásból

Légiósok
2026.01.26. 15:31

Szalai Attila a lengyel bajnokságban folytatja – NS-infó

Légiósok
2026.01.26. 12:07

„Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá” – a Galata pályaedzője Sallai Rolandról

Légiósok
2026.01.26. 11:36
Ezek is érdekelhetik