Dupla Tízes: elképesztő szintlépés – alapemberré válhat Tóth Alex a Premier League-ben?
CSELŐTEI MÁRK
SMAHULYA ÁDÁM
2026.01.22. 12:15
Bournemouth
Tóth Alex
FTC
légiósok
NS-podcast
podcast
Dupla Tízes
Premier League
Ferencváros
Tóth Alex Bournemouthba szerződése a hét legfőbb témája, így természetesen a Dupla Tízes legfrissebb adásában is főképp erről beszéltünk.
