Dupla Tízes: elképesztő szintlépés – alapemberré válhat Tóth Alex a Premier League-ben?

2026.01.22. 12:15
Bournemouth Tóth Alex FTC légiósok NS-podcast podcast Dupla Tízes Premier League Ferencváros
Tóth Alex Bournemouthba szerződése a hét legfőbb témája, így természetesen a Dupla Tízes legfrissebb adásában is főképp erről beszéltünk.

 

