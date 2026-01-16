NS-infó: Csoboth feljelenti a klubját a FIFA-nál – távozik Törökországból

A 25 éves, 19-szeres válogatott Csoboth Kevin szeptemberben került a svájci St. Gallentől kölcsönbe a török élvonalbeli Genclerbirligihez, amelynél azóta teljes a felfordulás, már a harmadik vezetőedző, illetve a második elnök irányítja a klubot, de a sportigazgató személye is többször változott.

Csoboth a szerződtetése után rögtön megkapta a lehetőséget Hüseyin Eroglu vezetőedzőtől, aki javasolta a szerződtetését, négy meccsen is játszott csereként, utána viszont érkezett az új edző, Volkan Demirel, akinél már csak egy meccsen kapott lehetőséget a magyar szélső, egyszer küldte be a pályára csereként.

A bennmaradásért harcoló, a tabellán 11. helyen álló Genclerbirligi (de csak három pont az előnye a csapatnak a már kieső helyen lévő Kayserisporral szemben) decemberben másodszor is edzőt váltott, Metin Diyadinnál pedig már nem kapott lehetőséget a bajnokságban Csoboth (egy kupameccsen játszott, de a 40. percben lecserélték). Török sajtóhírek szerint pedig már nem is számol vele a tavaszi folytatásban a szakmai stáb, a napokban külön is edzett a társaktól.

A Nemzeti Sport információi szerint a mellőzésének az is az oka, hogy a szélső már jelezte, hogy feljelenti a török szövetségnél és a FIFA-nál is a klubját, amely kéthavi fizetésével tartozik neki. A fizetési felszólítás határideje pedig lejárt, így Csoboth a FIFA-hoz fordulhat, és egyoldalúan szerződést bont a török klubbal.

„Csoboth Kevin kapcsán azért is jelenhettek meg azok a hírek, hogy nem számol vele a Genclerbirligi, mert a klubnál már tudták, hogy a játékos feljelenti a klubot a török szövetségnél. A FIFA ilyen esetekre vonatkozó előírásának megfelelően a Genclerbirliginek fizetési felszólítást küldtünk, aminek a határideje lejárt, így Csoboth Kevin egyoldalúan szerződést bont a török klubbal” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékos menedzsere, Filipovics Vladan.

Ezzel a kölcsönszerződése megszűnik, vissza kell térnie a svájci St. Gallenhez. A svájciak ismét kölcsönadnák, de mivel ebben az idényben két csapatban már játszott (a Genclerbirligi előtt pályára lépett a St. Gallenben is), így olyan ligába elvileg nem igazolhat, ahol ősszel kezdődött a bajnokság. Viszont az egyoldalú szerződésbontással kérhet külön engedélyt a FIFA-tól arra, hogy egy harmadik klubnál is szerepelhessen, de ha kérvényezi is, nem biztos, hogy ezt az engedélyt a téli átigazolási határidő előtt még megkapja.

„A FIFA-nak jelezni fogjuk a történteket és kérvényezzük, hogy Csoboth Kevin egy harmadik csapatban is pályára léphessen ebben az idényben, mert ha ezt az engedélyt nem kapjuk meg, akkor csak olyan bajnokságba igazolhat, amelyben most kezdődik az új idény. Bízunk a kedvező elbírálásban” – tette hozzá Filipovics.