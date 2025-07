Eppel Márton és Pászka Lóránd is a Csíkszeredában folytathatja – sajtóhír

A csíkszeredai együttesben már jelenleg is több magyar játékos szerepel, és a Mandiner információ szerint rövid időn belül még két honfitársunk igazolhat az újonchoz, egyikük a 2016–2017-es idény NB I-es gólkirálya, a jelenleg még a Nyíregyházát erősítő Eppel Márton, aki a Szpari legutóbbi felkészülési meccsén nem is lépett pályára. Mint írták: Eppel több magyar klubbal is egyeztetéseket folytat, de végül a Csíkszereda lehet a befutó.

A Mandiner és az m4sport.hu is beszámolt arról, hogy a korábbi gólkirály mellett a Ferencváros játékosa, Pászka Lóránd – aki a tavaszi szezonban kölcsönben Kecskeméten futballozott – is a Csíkszeredában folytathatja pályafutását. Az m4sport.hu úgy tudja, egyelőre csak a Csíkszereda tett ajánlatot a 29 éves labdarúgóért, aki egyelőre kivár, de ha nem érkezik más ajánlat, akkor csatlakozik a csapathoz.

A román élvonal újonca a nyári átigazolási szezonban már öt játékost szerződtetett az NB I-ből: korábban Szabó Bálint, Hegedűs János (mindkettő Paks), Ferenczi János (Debrecen), Szalay Szabolcs (Zalaegerszeg) és Végh Bence (MTK) is a Csíkszeredához igazolt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanicsovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – izraeli), Ismaël Aaneba (francia), Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Cristian Ramírez (ecuadori), Raul Gustavo (brazil, New York City FC – amerikai), Adama Traoré (mali)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Katona Levente (Kecskemét), Katona Bálint (Ferencváros), Simut Mario (román-magyar, Videoton FC Fehérvár) Somogyi Ádám (Bp. Honvéd), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC)

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Tamás Olivér (BVSC), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Karcag)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia)