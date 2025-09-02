Hajmeresztő! Nikitscher 17 órakor még Valladolidban ült a fodrásznál, éjfél előtt aláírt Portugáliában

Időközben annyit változott a helyzet a Valladolidnál is, hogy a korábban az Ajaxnak eladott Raúl Morón kívül más piacképesnek gondolt játékost nem tudott értékesíteni, és ismét abba a helyzetbe került mint télen. Ahhoz, hogy más posztokon erősíteni tudjon, el kellett valakit adnia, és mivel Nikitscherért volt ajánlata, kénytelen volt engedni az igényeiből. A spanyol As 500 ezer eurós vételárról ír, de úgy tudjuk, bónuszokkal együtt ismét közel egymillió euróért vált klubot a magyar középpályás, aki tegnap délután éppen a fodrásznál ült, amikor hívta a menedzsere, hogy úgy néz ki, megegyeztek a klubok…

„Tegnap délután szólt a Rio Ave sportigazgatója, hogy mégis meg tudnak egyezni a Valladoliddal, ezért Tamásnak azonnal indulnia kellene Bragába, ott tartanák meg az orvosi vizsgálatot, hogy aztán még az éjfélkor lejáró határidő előtt alá is tudjon írni. Ekkor Portugáliában már tizenhét óra volt. Amikor hívtam Tamást, mondta, hogy éppen a fodrásznál ül, aztán megy edzésre, amikor közöltem vele, hogy azonnal induljon, mert várják Portugáliában. Éppen csak hazaugrott a párjáért és a kutyájáért, beültek az autóba és már mentek is. Nagyjából négyórás volt az út. Mire este kilenc után megérkeztek, már várta a szerződés, átesett az orvosi vizsgálatokon, és még éjfél előtt alá is tudott írni.”



Ezt az utat kellett megtennie Nikitschernek hétfőn este autóval, hogy még az átigazolási időszak zárása előtt Portugáliába érjen (Forrás: Google Maps)

Nánási Balázs arról is beszélt, mi döntött a Rio Ave mellett.

„Tamás csak és kizárólag szakmai alapon döntött. Az egy percig sem volt kérdés, hogy a magunk részéről meg tudunk egyezni a Rio Avéval. Korábban már beszéltünk a csapat vezetőedzőjével, a görög Szotirisz Sziladiopulosszal, aki elmondta, abszolút vezérként számolna Tamással a középpályán. Ezt azért is érdemes kihangsúlyozni, mert a Valladolidnál az új szakvezető belső védőként szerepeltette. Fontos szerepet játszott a döntésben, hogy ismét élvonalbeli klubnál játszhat, egy olyan csapatnál, ahonnét van előrelépési lehetőség. Egyrészt a tulajdonosi körnek is köszönhetően, hiszen a Rio Ave Evangelosz Marinakisz üzleti csoportjába tartozik a görög Olympiakoszhoz és az angol Nottingham Foresthez hasonlóan. Másrészt Tamás elődje a középpályán, a hasonló felépítésű, 21 éves török Demir Ege Tiknaz értéke a Rio Avéban egy év alatt 1.5 millió euróról ötmillióra emelkedett és ma már a Besiktasban számítanak rá. Tehát van fejlődési lehetőség a klubnál. Ez döntött, nem pedig az anyagiak, mert lett volna szaúdi ajánlata is, de jelezte, ne is üljek le tárgyalni a kérővel, mert nem szeretne az arab világba igazolni. A célja, hogy szakmailag minél magasabb szinten szerepelhessen, hogy mielőbb újra meghívót kapjon a magyar válogatottba is” – hangsúlyozta a játékosügynök.

A 18 csapatos portugál élvonalban középcsapatnak számító, a legutóbbi idényben 11. helyen végzett Rio Avéban futballozva pedig minden bizonnyal meg lehet erre az esélye, ha folyamatosan játéklehetőséghez jut. A Rio Ave egyébként a négy évre aláíró Nikitscherrel együtt összesen négy játékos szerződtetését jelentette be az átigazolási hajrában. Az edzéseket a hét végén vagy a jövő hét elején kezdheti meg a középpályás, hiszen a közelgő válogatott meccsek miatt – a magyar válogatott jövő héten éppen a portugálokkal találkozik majd – a hét első felében, az új idényt három meccsen három ponttal kezdő Rio Avénál is szünetet kapott a csapat.