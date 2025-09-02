Hajmeresztő! Nikitscher 17 órakor még Valladolidban ült a fodrásznál, éjfél előtt aláírt Portugáliában

A 25 éves Nikitscher Tamásnak már a télen is izgulnia kellett, hogy Kecskemétről a spanyol Valladolidhoz tud-e szerződni. Akkor azért, mert a liga hetekig nem engedte meg a klubnak a regisztrációját, amíg nem adtak el más játékost. Most pedig azért, mert a tavasszal a spanyol élvonalból kiesett Valladolid és a Rio Ave csak a Portugáliában hétfőn éjfélkor lejáró átigazolási határidő előtt néhány órával tudott megegyezni a kilencszeres válogatott játékos átigazolásáról. Pedig, ahogy arról egy hónappal ezelőtt beszámoltunk, már augusztus elején is érdeklődött a játékos iránt a portugál klub.
„A Rio Ave először egy hónappal ezelőtt érdeklődött Nikitscher Tamásért, és úgy másfél héttel ezelőtt kezdődtek meg a konkrét tárgyalások – kezdett bele a szó szerint hajmeresztő átigazolás történetébe kedden reggel a Nemzeti Sport megkeresésére Nánási Balázs, Nikitscher menedzsere, akit a reptéren értünk el telefonon, éppen úton volt Portugáliába. – Tamás volt a Rio Ave első számú jelöltje a belső középpályás posztra, de a Valladolidnál nem volt kimondott cél az értékesítése, ezért elsőre el is utasították a portugálok ajánlatát, ahogy korábban egy angol ajánlatra is nemet mondtak. A Rio Ave ezután elővette a B-tervét és egy másik középpályás átigazolásán kezdett el dolgozni, ám hétfőre az kútba esett, így visszatértek Tamás ügyéhez.”
Időközben annyit változott a helyzet a Valladolidnál is, hogy a korábban az Ajaxnak eladott Raúl Morón kívül más piacképesnek gondolt játékost nem tudott értékesíteni, és ismét abba a helyzetbe került mint télen. Ahhoz, hogy más posztokon erősíteni tudjon, el kellett valakit adnia, és mivel Nikitscherért volt ajánlata, kénytelen volt engedni az igényeiből. A spanyol As 500 ezer eurós vételárról ír, de úgy tudjuk, bónuszokkal együtt ismét közel egymillió euróért vált klubot a magyar középpályás, aki tegnap délután éppen a fodrásznál ült, amikor hívta a menedzsere, hogy úgy néz ki, megegyeztek a klubok…
„Tegnap délután szólt a Rio Ave sportigazgatója, hogy mégis meg tudnak egyezni a Valladoliddal, ezért Tamásnak azonnal indulnia kellene Bragába, ott tartanák meg az orvosi vizsgálatot, hogy aztán még az éjfélkor lejáró határidő előtt alá is tudjon írni. Ekkor Portugáliában már tizenhét óra volt. Amikor hívtam Tamást, mondta, hogy éppen a fodrásznál ül, aztán megy edzésre, amikor közöltem vele, hogy azonnal induljon, mert várják Portugáliában. Éppen csak hazaugrott a párjáért és a kutyájáért, beültek az autóba és már mentek is. Nagyjából négyórás volt az út. Mire este kilenc után megérkeztek, már várta a szerződés, átesett az orvosi vizsgálatokon, és még éjfél előtt alá is tudott írni.”
Nánási Balázs arról is beszélt, mi döntött a Rio Ave mellett.
„Tamás csak és kizárólag szakmai alapon döntött. Az egy percig sem volt kérdés, hogy a magunk részéről meg tudunk egyezni a Rio Avéval. Korábban már beszéltünk a csapat vezetőedzőjével, a görög Szotirisz Sziladiopulosszal, aki elmondta, abszolút vezérként számolna Tamással a középpályán. Ezt azért is érdemes kihangsúlyozni, mert a Valladolidnál az új szakvezető belső védőként szerepeltette. Fontos szerepet játszott a döntésben, hogy ismét élvonalbeli klubnál játszhat, egy olyan csapatnál, ahonnét van előrelépési lehetőség. Egyrészt a tulajdonosi körnek is köszönhetően, hiszen a Rio Ave Evangelosz Marinakisz üzleti csoportjába tartozik a görög Olympiakoszhoz és az angol Nottingham Foresthez hasonlóan. Másrészt Tamás elődje a középpályán, a hasonló felépítésű, 21 éves török Demir Ege Tiknaz értéke a Rio Avéban egy év alatt 1.5 millió euróról ötmillióra emelkedett és ma már a Besiktasban számítanak rá. Tehát van fejlődési lehetőség a klubnál. Ez döntött, nem pedig az anyagiak, mert lett volna szaúdi ajánlata is, de jelezte, ne is üljek le tárgyalni a kérővel, mert nem szeretne az arab világba igazolni. A célja, hogy szakmailag minél magasabb szinten szerepelhessen, hogy mielőbb újra meghívót kapjon a magyar válogatottba is” – hangsúlyozta a játékosügynök.
A 18 csapatos portugál élvonalban középcsapatnak számító, a legutóbbi idényben 11. helyen végzett Rio Avéban futballozva pedig minden bizonnyal meg lehet erre az esélye, ha folyamatosan játéklehetőséghez jut. A Rio Ave egyébként a négy évre aláíró Nikitscherrel együtt összesen négy játékos szerződtetését jelentette be az átigazolási hajrában. Az edzéseket a hét végén vagy a jövő hét elején kezdheti meg a középpályás, hiszen a közelgő válogatott meccsek miatt – a magyar válogatott jövő héten éppen a portugálokkal találkozik majd – a hét első felében, az új idényt három meccsen három ponttal kezdő Rio Avénál is szünetet kapott a csapat.