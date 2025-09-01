Nikitscher Portugáliába szerződött – hivatalos

Információink szerint a Rio Ave és a Valladolid előrehaladott tárgyalásokat folytat Nikitscher Tamás átigazolásáról. Nemrég kezdődtek a tárgyalások a felek között, a spanyol klub hozzájárult ahhoz, hogy a futballista Portugáliába utazzon. Egyelőre kérdés, hogy sikerül-e az éjfélkor záródó határidő előtt nyélbe ütni az üzletet.

A Rio Ave tulajdonosa Evangelosz Marinakisz, csakúgy, mint az angol Nottingham és a görög Olympiakosz esetében. Információink szerint a Rio Ave öt igazolást tervez még a határidő lejárta előtt.

FRISSÍTÉS: 23.56

Úgy tudjuk, Nikitscher helyi idő szerint 21 óra után érkezett meg a klubhoz. Most folyamatban van az átigazolás adminisztratív része, továbbra is kérdéses, sikerül-e időre mindennel végezni.

Mindenesetre az elvi egyezség már megszületett, de a papírmunka még hátravan.

FRISSÍTÉS: 2.00

Már kedden a két klub bejelentette, hogy sikerült egyezségre jutni, így a magyar válogatott játékos távozik a spanyol egylettől, és csatlakozik a Rio Ave keretéhez. Ennél többet a portugálok sem árultak el közleményükben, nem közölték a szerződés időtartamát.

Információink szerint Nikitscher négy évre írt alá.

📸 O momento em que tudo começa.

Tamás Nikitscher já sente a nossa camisola.#RemamosJuntos #TamásNikitscher pic.twitter.com/bKF57tQMux — Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 2, 2025