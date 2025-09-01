Nemzeti Sportrádió

Nikitscher Portugáliába szerződött – hivatalos

2025.09.01. 21:13
Nikitscher Tamás Portugáliában folytatja pályafutását (Fotó: rioavefc.pt)
Címkék
Rio Ave portugál bajnokság légiósok Valladolid Nikitscher Tamás
A Nemzeti Sport értesülései szerint Nikitscher Tamás hétfőn elindult Spanyolországból Portugáliába, hogy a Rio Avéhoz szerződjön. Az éjfélkor lejáró határidő előtt le tudták zárni az átigazolásával kapcsolatos adminisztrációt a felek, ugyanis a klubok kedd éjjel bejelentették, hogy a magyar válogatott játékos a portugál klubhoz igazolt.

Információink szerint a Rio Ave és a Valladolid előrehaladott tárgyalásokat folytat Nikitscher Tamás átigazolásáról. Nemrég kezdődtek a tárgyalások a felek között, a spanyol klub hozzájárult ahhoz, hogy a futballista Portugáliába utazzon. Egyelőre kérdés, hogy sikerül-e az éjfélkor záródó határidő előtt nyélbe ütni az üzletet.

A Rio Ave tulajdonosa Evangelosz Marinakisz, csakúgy, mint az angol Nottingham és a görög Olympiakosz esetében. Információink szerint a Rio Ave öt igazolást tervez még a határidő lejárta előtt.

FRISSÍTÉS: 23.56

Úgy tudjuk, Nikitscher helyi idő szerint 21 óra után érkezett meg a klubhoz. Most folyamatban van az átigazolás adminisztratív része, továbbra is kérdéses, sikerül-e időre mindennel végezni.

Mindenesetre az elvi egyezség már megszületett, de a papírmunka még hátravan.

FRISSÍTÉS: 2.00

Már kedden a két klub bejelentette, hogy sikerült egyezségre jutni, így a magyar válogatott játékos távozik a spanyol egylettől, és csatlakozik a Rio Ave keretéhez. Ennél többet a portugálok sem árultak el közleményükben, nem közölték a szerződés időtartamát.

Információink szerint Nikitscher négy évre írt alá.

 

Rio Ave portugál bajnokság légiósok Valladolid Nikitscher Tamás
