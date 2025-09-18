Légiósok: újabb magyar fiatal tűnt fel Belgiumban

Ezen a nyáron több utánpótláskorú magyar játékost is belga klubok szerződtettek. A 20 éves, U21-es válogatott Dénes Vilmost Zalaegerszegről a KV Kortrijk, míg az MTK-tól a 18 éves Kenesei Noelt a Leuven (kölcsönbe), a 16 éves kapust, Ostoici Stefant pedig az FC Bruges igazolta át. A 2010 januárjában született, 15 éves Stadler Noel pedig a Lokeren U17-es csapatában tűnt fel augusztusban, és már két gólt is szerzett.

„Noel otthon a Gloriett SE-ben játszott, onnan igazolt tavaly Belgiumba, tavasszal a Brussels Football Academyben szerepelt, tizennégy bajnokin nyolc gólt szerzett és nyáron igazolt a Lokerenhez, mellyel egyéves amatőr szerződést kötöttünk, ahogy az ebben a korban itt szokás – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a fiáról a csatár édesapja, a több mint tíz éve Belgiumban élő Stadler Zoltán. – Az utánpótlás szakmai vezetője elmondta, nagyon megnyerő volt számukra, ahogy Noel csatárként visszalép a középpályára és részt vesz a támadások építésében, és maximálisan kihasználja a fizikai adottságait (15 évesen már 175 centiméter magas, nyolcvan kilogramm a súlya és még növésben van), sok szabadrúgást, tizenegyest harcol ki, amellett, hogy egy az egyben meg tudja verni a védőit a kapu előtt. Ezért a saját korosztálya mellett az eggyel idősebbek között, az U17-es A-keretnél is számításba veszik, így a mostani idényben két bajnokságban is szerepelhet, mindkét csapatban már pályára is lépett, a Beveren elleni regionális rangadón két gólt is szerzett.”

A Lokeren első csapata ugyan jelenleg a belga másodosztályban szerepel, osztályozón bukta el a feljutást, de Stadler Zoltán szerint a klub célja hosszú távon egy jelentős részt saját nevelésű játékosokra alapozó élvonalbeli csapat kialakítása, ezért hosszú távon is jó lehetőségnek tartja, hogy a fia a Lokeren utánpótlásában futballozhat.

„A Lokeren jelenleg éppen egy szakmai együttműködés kialakításán dolgozik a holland Ajaxszal, példaként tekintenek az amszterdamiak utánpótlás-nevelésére, az ottani nagyon profin felépített rendszert kívánják követni. Nagy a versenyhelyzet, de Noel otthon a Gloriett Sportiskolában és mellette a személyi edzéseken megkapta azokat az alapokat, melyekre támaszkodva hosszú távon is megállhatja a helyét Belgiumban.”