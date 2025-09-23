Gulácsi Péter szerződést akar hosszabbítani Lipcsében

Gulácsi Péter az RB Leipziggel ellentétben remek idényt tudhatott maga mögött, ennek ellenére a nyáron szóba került, hogy távozik, mivel Lipcsében fiatalítani szerettek volna.

Ám az új vezetőedző, Ole Werner a 2025–2026-os bajnokság előtt a rutinos magyar kapus mellett tette le a voksot. Gulácsi, aki legutóbb a Sky90 műsorának vendége volt, arról beszélt, hogy szeretné meghosszabbítani 2026 nyarán lejáró szerződését.

„Egy év van hátra a szerződésemből, a klubnál viszont éppen fiatalítás zajlik, és már nem vagyok a legfiatalabb. A családommal nagyon jól érezzük magunkat Lipcsében. Örülnék, ha továbbra is maradhatnék.”

Gulácsi hangsúlyozta a modern kapustechnika fontosságát, szerinte védeni már nem elég, a mai kapusoknak már olvasniuk kell a játékot, és a támadások felépítésében sem szabad hibázniuk.

A magyar kapus remeklése Maarten Vandevoordt helyzetét is megnehezítette. A 23 éves belgát nem titkoltan azért igazolták 10 millió euróért, hogy átvegye Gulácsi helyét, ennek ellenére ismét a kispadon ül. A Leipziger Volkszeitung cikke szerint amennyiben Gulácsi valóban hosszabbít a lipcseiekkel, úgy a fiatal belga távozik, de a télen biztosan átértékelik a felek a folytatást.

Az, hogy Werner Gulácsi mellett tette le a voksát, sajtóhírek szerint kiváltott némi vitát a klubnál, amely elkötelezett a fiatalítás mellett.