Szoboszlai jobbhátvédként gólpasszt adott, Pécsi és Wirtz debütált a Liverpoolban

A Liverpool zárt kapuk mögött lépett pályára vasárnap a Championshipben szereplő Stoke City ellen. Szoboszlai Dominik kezdőként kapott lehetőséget, és érdekes módon ezúttal jobbhátvédként szerepelt, ám egy gólt így is ő készített elő. A magyar válogatott csapatkapitányát a szünetben Conor Bradley váltotta, s ekkor érkezett Kerkez Milos is Andrew Robertson helyére. Bemutatkozott a 116 millió fontért szerződtetett Florian Wirtz mellett Pécsi Ármin is, aki a 60. percben állt be Giorgi Mamardasvili helyére.

A PL-címvédő edzőközpontjában rendezett találkozó első félidejében Darwin Núnez mesterhármast – a második találatánál Szoboszlai beadásából született a gólja – szerzett, illetve Rio Ngumoha is betalált, majd a szünet után Federico Chiesa is bevette a Stoke kapuját.

A Pool hétfőn érkezik meg Hongkongba, s jövő szombaton a Milannal mérkőzik meg legközelebb.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Liverpool–Stoke City 5–0 (4–0)

Kirkby, Axa Edzőközpont

Liverpool: Mamardasvili – Szoboszlai, J. Gomez, Van Dijk, Robertson – Nyoni, C. Jones, Wirtz – Szalah, D. Núnez, Ngumoha. Csere: Pécsi, Misciur, Bradley, J. Frimpong, Konaté, Kerkez, Cimikasz, Endo, Gravenberch, Pilling, Stephenson, Doak, Chiesa, Gakpo. Menedzser: Arne Slot

Stoke: Johansson – Tchamadeu, Lawal, Wilmot, Bocat – S. Sidibe, Pearson, Baker – Manhoef, Mubama, S. Thomas. Csere: Bonham, Agina, Dixon, Griffin, Giani, Szeko, W. Smith, Tezgel, Maskall, Lowe, Fawunmi. Menedzser: Mark Robins

Gólszerző: D. Núnez (3), Ngumoha, Chiesa

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Rapid Wien (osztrák)–Union Berlin (német) 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz nem volt a meccskeretben.

Union: Schäfer András kezdőként 61 percet játszott.

19.30: Galatasaray (török)–Admira Wacker (osztrák)

Galatasaray: Sallai Roland

BAJNOKI EREDMÉNYEK

Svéd Allsvenskan

Mjallby–AIK 2–0

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

Szlovén Prva Liga

20.15: Celja–Maribor

Maribor: Komáromi György