Európai Szuperkupa: Paris Saint-Germain–Tottenham Hotspur

2025.08.13. 20:45
Micky Van de Ven góljával a Tottenhma szerezte meg a vezetést (Fotó: Getty Images)
Paris Saint-Germain élő közvetítés PSG Európai Szuperkupa Tottenham
Az Európai Szuperkupán a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-ligát megnyerő Tottenham találkozik Udinében. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!

 

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 0–2 (0–1) – élőben az NSO-n!
Udine, Friuli Stadion. Vezeti: Joao Pinheiro (portugál)
PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery (Li Kang In, 69.), Vitinha, Barcola (Fabián Ruiz, 69.) – Doué (G. Ramos, 77.), O. Dembélé, Kvarachelia (Fabián Ruiz, 60.). Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Martin (kapus), Szafonov (kapus), L. Hernandez, Fabián Ruiz, Beraldo, Kamara, Mbaye, Li Kang In, G. Ramos
TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Joao Palhinha (A. Gray, 72.), Bentancur, P. Sarr – Kudus (Tel, 80.), Richarlison (Solanke, 72.), Spence. Menedzser: Thomas Frank
A kispadon: Austin (kapus), Kinsky (kapus), A. Gray, B. Davies, Vuskovic, Odobert, Solanke, B. Johnson, Tel, Bergvall, Byfield
Gólszerző: Van de Ven (39.), Romero (48.)

 

