Európai Szuperkupa: Paris Saint-Germain–Tottenham Hotspur

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 0–2 (0–1) – élőben az NSO-n!

Udine, Friuli Stadion. Vezeti: Joao Pinheiro (portugál)

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery (Li Kang In, 69.), Vitinha, Barcola (Fabián Ruiz, 69.) – Doué (G. Ramos, 77.), O. Dembélé, Kvarachelia (Fabián Ruiz, 60.). Vezetőedző: Luis Enrique

A kispadon: Martin (kapus), Szafonov (kapus), L. Hernandez, Fabián Ruiz, Beraldo, Kamara, Mbaye, Li Kang In, G. Ramos

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Joao Palhinha (A. Gray, 72.), Bentancur, P. Sarr – Kudus (Tel, 80.), Richarlison (Solanke, 72.), Spence. Menedzser: Thomas Frank

A kispadon: Austin (kapus), Kinsky (kapus), A. Gray, B. Davies, Vuskovic, Odobert, Solanke, B. Johnson, Tel, Bergvall, Byfield

Gólszerző: Van de Ven (39.), Romero (48.)