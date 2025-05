Szoboszlai: Több is van bennem, azt hiszem, hamarosan ez is látható lesz

– Dominik, Liverpool: Premier League-győztesek. Hogy hangzik?

– Nagyon, nagyon jól! Rengeteget dolgoztunk az idény folyamán, hogy eljussunk idáig, és mindenki kivette belőle a részét a klubon belül, ezért is volt olyan nagy pillanat, amikor legyőztük a Tottenhamet, és együtt ünnepelhettünk a stadionban. Jól szeretnénk zárni az idényt, minden hátralévő mérkőzésen koncentrálnunk kell.

– Mi a legkiemelkedőbb pillanata 2025-ben?

– A futball legfontosabb része a család, és a saját életed, ezért azt mondom, hogy a házasságkötésem, és aztán természetesen a Premier League-győzelem. Most vagyok a legboldogabb a pályafutásom során a pályán és a pályán kívül. Megtaláltam magam körül a megfelelő embereket a futballban és az életben. Meg akartuk nyerni a bajnokságot, és nagyszerű, hogy összejött.

– Milyen volt az idény?

– Hihetetlen. Voltam fent is, lent is: elsők lettünk a BL-ben, de kiestünk a PSG ellen, eljutottunk a Ligakupa-döntőbe, de kikaptunk a Newcastle ellen. Feszes idény volt, de a legfontosabb célt teljesítettük a Premier League-gel, ami különlegessé tette.

– A Liverpool nyugodt játékstílusa passzol önhöz?

– Szerintem igen, és több is van bennem, azt hiszem, hamarosan ez is látható lesz. Most már többet vagyok a tizenhatoson belül, nagyobb esélyem van gólt szerezni vagy gólpasszt adni. Többet is kell futni, de nem sokkal. Minden nap azon kell dolgoznod, hogy a legmagasabb szintedet elérd, és a bajnokság elejéhez hasonlóan az utolsó fordulókra is ez a célom.

– Mennyire volt fontos a középpálya egyensúlya a sikeresség tekintetében?

– Elképesztő ilyen társakkal játszani, mert ugyanúgy értelmezik a játékot, ahogyan én. Ryan Gravenberch tavaly nem sokat játszott, de talán most neki jutott a legtöbb perc Virgil van Dijk után. Már az edzéseken is láttuk, hogy mit tud, de neki egy kicsivel több idő kellett a beilleszkedéshez, a PL ritmusának felvételéhez. Alexis Mac Allister már tavaly is remek volt, nagyon jó velük együtt játszani.

– Természetesnek hat a játék velük, vagy dolgozni kellett rajta?

– Meg kellett találni mindannyiunk legjobb pozícióját. Ryan magasabban játszott tavaly, mostanság hatos. Macca pedig tavaly játszott hatost, most pedig magasabban helyezkedik a pályán. Én úgymond nyolcasként szerepeltem, most pedig tízes vagyok. De néha szabad szerepkörben, Curtis Jonesszal is csak megértjük egymást és remekül működik.

– Mi változott, amióta Arne Slot az edző?

– Minél hamarabb át akarta adni az elképzeléseit, és úgy látszik, működött! Hihetetlen, amit elért idáig, de őszintén szólva ennél is jobb idényünk lehetett volna.

– Milyen a kapcsolata a játékosokkal?

– Mindenkivel jó viszonyt ápol. Menedzserként nehéz a dolgod, mert ki kell választanod a kezdőt, az öt cserét, de még így is van vagy 20-25 játékos a keretben. Nem könnyű edzőnek lenni, de mi jól kezeljük a helyzetet. Mindenkivel őszinte, azt is elmondja, ha valamit nem jól csinálsz.

– Mivel tartotta koncentráltnak a csapatot a bajnoki címhez közeledve?

– Nem volt szüksége rá, profi labdarúgók vagyunk, mindenki koncentrál minden meccsre, mindenki tudta, mit érhetünk el. Néha menedzserként plusz jelzéseket kell adnod, de alapvetően játékosként nincs szükséged arra, hogy valaki folyamatosan hajtson.

– Közel áll Mohamed Szalahhoz, milyennek tartja az ő idényét?

– Hihetetlennek. Olyan érzés, mintha minden héten képes lenne megdönteni egy újabb rekordot. Talán Ronaldo mondta egyszer, hogy nem ő hajszolja a rekordokat, hanem a rekordok hajszolják őt. Mo most ugyanezt elmondhatja, hiszen minden héten új rekordot állít be. Több játékos is fontos szerepet játszott a sikerünkben, Mo az egyik közülük.

– Ha már a Liverpool legendáiról beszélünk, van egy tetoválás a karján, amely egy idézet Steven Gerrardtól. Ő ezt még azelőtt mondta, mielőtt ön Liverpoolba került. Miért csináltatta ezt a tetkót?

– Az az idézet én magam vagyok: „Isten tehetséggel áld meg, de ha nem dolgozol és áldozol fel mindent, semmit sem ér.” Talán Steven Gerrard is így gondolkodott, de amikor megláttam, magamra ismertem benne. Így működik az életem. Minden nap dolgoznod kell, minden másodpercben és percben a céljaidért, hogy valamit elérj. Ha boldog vagy azzal, amid van, akkor elég, amit csinálsz, de ha többet és többet és többet akarsz még évekig, akkor fel kell készülnöd a plusz munkára.