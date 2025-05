Sallai a trófeák, Bolla a gólok számában duplázott– 25-ről lőtt a léc alá

Sallai Roland múlt héten az első magyar játékos lett, aki Török Kupát és bajnokságot is tudott nyerni, egyébként pedig a harmadik magyar, aki bajnokságot nyert a török élvonalban (Kuzman József és Szalay Tibor 1967-ben a szintén isztambuli Besiktassal ünnepelhetett aranyérmet). A Galatasarayban újonnan jobb oldali szárnyvédőz játszó magyar válogatott játékos a Trabzonspor elleni, 3–0-ra megnyert kupadöntőt végigjátszotta, míg a Kayserispor ellen szintén 3–0-ra megnyert bajnokin a 71. percben cserélték le, azzal a győzelemmel biztosította be a 25. bajnoki elsőségét a Galata. Sallai pedig másodszor lett bajnok pályafutása során, hiszen korábban a ciprusi APOEL-lel is aranyérmes lett, első törökországi idényében eddig 32 tétmeccsen hat góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Galata sikereihez.

SALLAIÉK A KAYSERISPOR LEGYŐZÉSÉVEL LETTEK BAJNOKOK

A TRABZONSPOR ELLEN PEDIG TÖRÖK KUPA-GYŐZELMET ÜNNEPELHETTEK - VIDEÓ ITT

Sallai tehát a trófeák, míg a szintén válogatott Bolla Bendegúz a gólok számában duplázott a múlt héten. A Rapid Wien jobb oldali védője az osztrák élvonalban a bajnokságot vezető Sturm Graz ellen volt először eredményes, ráadásul rögtön két gólt is szerzett a 3–1-re megnyert meccsen. Az első különösen nagy gól volt, 25 méterről lőtt a léc alá, úgy hogy a labda a lécről vágódott a vonal mögé.

Bollán kívül a Szlovéniában szereplő légiósaink szereztek még gólt. Az élvonalbeli Naftában a 20 éves Klausz Milán szerzett gólt csereként beállva (egy ellenféltől kapott labdából talált be 11 méterről), aki az idénybeli ötödik bajnoki gólját jegyezte, de csapata 6–1-re kikapott a címvédő Celjétől. A szlovén másodosztályú Aluminijben pedig Tanyi Barnabás megszerezte idénybeli nyolcadik gólját a Brince Grosuplje ellen 4–2-re megnyert meccsen, majd csereként beállva gólpasszt adott az NK Rudar ellen idegenben 3–0-ra megnyert mérkőzésen és már biztos, hogy csapatával bajnokként feljut az élvonalba.

KLAUSZ MILÁN GÓLJA

A Sepsi OSK viszont, a néhány hete kinevezett László Csaba vezetésével, a keretben két magyar válogatottal, Sigér Dáviddal és Tamás Márkkal kiesett a román élvonalból, miután 2–1-es vereséget szenvedett az Unirea Slobozia vendégeként. Így az új idényben is egy székelyföldi, magyar identitású csapat szerepel majd a román élvonalban, a másodosztályból most visszajutó Csíkszereda.

Franciaországban viszont sikerült bennmaradnia az első osztályban a 40.szeres magyar válogatott Loic Nego csapatának, a Le Havre a 99. percben lőtt büntetővel nyert Strasbourgban 3–2-re, és maradt bent a Ligue 1-ben. A 34 éves Nego kezdőként végigjátszotta a meccset, a védő összesen 31 bajnokin szerepelt az idényben, gólt nem szerzett, de adott egy gólpasszt.

MÁJUS 12., HÉTFŐ

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. liga)

Aluminij–Brince Grosuplje 4–2

Aluminij: Tanyi Barnabás a 72. percben állt be, a 90+3. percben ő szerezte csapata utolsó gólját.

MÁJUS 13., KEDD

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Cosenza 3–1

Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Real Valladolid–Girona 0–1

Real Valladolid: Nikitscher Tamás a 72. percben állt be.

Girona: Yaakobishvili Antal a kispadon ült.

SVÁJC

Superleague, alsóház

Sion–St. Gallen 1–1

St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült.

MÁJUS 14., SZERDA

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

CF Montréal–Columbus Crew 1–1

Columbus Crew: Gazdag Dániel kezdett, a 81. percben lecserélték.

St. Louis City–Sporting Kansas City 2–2

Sporting Kansas City: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az első félidő ráadásában sárga lapot kapott, a 71. percben gólpasszt adott.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, alsóház

Volosz–Lamia 3–0

Volosz: Koszta Márk és Kovács Dániel nem voltak a keretben.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Häcken–AIK 3–3

AIK: Csongvai Áron eltiltás miatt nem volt a keretben.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, döntő

Trabzonspor–Galatasaray 0–3

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

MÁJUS 15., CSÜTÖRTÖK

–

MÁJUS 16., PÉNTEK

AUSZTRIA

2. liga (II. osztály)

Sturm Graz II–Lafnitz 2–1

Lafnitz: Hómann Huba, Nagy Nikolasz Ticián nem voltak a keretben.

Bregenz–Ried 0–2

Bregenz: Tiefenbach Dániel 61. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Wisla Kraków–Stal Stalowa Wola 2–0

Wisla Kraków: Kiss Tamás

MÁJUS 17., SZOMBAT

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Grazer AK–Linzer ASK 1–0

Grazer AK: Kleinheisler László a 86. percben állt be játszani.

BELGIUM

Jupiler Pro League, rájátszás a Konferencialigáért

Standard Liege–Dender 0–0

Standard Liege: Szalai Attila a meccskeret tagja volt, de nem cserélték be.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Columbus Crew–Cincinnati 1–1

Columbus Crew: Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

San Diego–Sporting Kansas City 0–0

Sporting Kansas City: Sallói Dániel a 60. percben állt be csereként.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Strasbourg–Le Havre 2–3

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Korona Kielce–Raków Czestochova 1–1

Raków: Baráth Péter a 80. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Augsburg–Union Berlin 1–2

Union Berlin: Schäfer András kezdőként 61 percet játszott.

Freiburg–Eintracht Frankfurt 1–3

Eintracht Frankfurt: Fenyő Noah és Lisztes Krisztián sem volt a meccskeret tagja.

Borussia Mönchengladbach–Wolfsburg 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence a 75. percben állt be játszani.

RB Leipzig–VfB Stuttgart 2–3

RB Leipzig: Gulácsi Péter végigvédte a találkozót, Willi Orbán a meccskeret tagja volt, de nem lépett pályára.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

UTA Arad–Buzau 0–0

UTA Arad: Zsóri Dániel eltiltás miatt nincs ott a keretben.

SVÁJC

Superleague, alsóház

St. Gallen–FC Zürich 3–2

St. Gallen: Csoboth Kevin a 75. percben állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–OFK Beograd 4–2

Topolya: Sós Bence kezdőként 64 percet játszott.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Slovan Bratislava–Kassa 1–0

Kassa: Bokros Szilárd kezdőként 74 percet játszott.

Zsolna–DAC 0–1

DAC: Csinger Márk és Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést, Redzic Damirt kezdőként 36 perc után kiállították, Bősze Levente nem volt a meccskeret tagja.

Niké Liga, alsóház

Komárom–Rózsahegy 1–2

Komárom: Nagy Gergő a meccskeret tagja volt, de nem lépett pályára.

MÁJUS 18., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Rapid Wien–Sturm Graz 3–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, végigjátszotta a meccset, és két gólt is szerzett, a 20., illetve a 78. percben

DÁNIA

Superliga

Randers–FC Köbenhavn 0–4

Köbenhavn: Németh Hunor Vajkot nem nevezték

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–Kallithea 0–2

Volosz: Koszta Márkot és Kovács Dánielt nem nevezték

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Nürnberg 1–4

Braunschweig: Szabó Levente a kispadon ült, nem állt be

Hertha BSC–Hannover 1–1

Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset, sárga lapot kapott a 45+1. percben; ifj. Dárdai Pált nem nevezték

Ulm–Preussen Münster 2–2

Münster: Németh Andrást nem nevezték

OLASZORSZÁG

Serie A

Parma–Napoli 0–0

Parma: Balogh Botond kezdőként végig a pályán volt.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Unirea Slobozia–Sepsi 2–1

Sepsi: Sigér Dávid kezdett, a szünetben lecserélték; Tamás Márk a kispadról nézte végig a meccset

Liga II (II. osztály), felsőház

Csíkszereda–Arges 0–4

Csíkszereda: Babati Benjámin kezdett, a 84. percben lecserélték; Hegedűs János végig a pályán volt; Nagy János a kispadon ült; Kelemen Dávid kezdett, az 59. percben lecserélték; Pintér Bence a kispadon ült; Torvund Alexander csereként állt be az 59. percben

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Real Sociedad–Girona 3–2

Girona: Yaakobishvili Antalt nem nevezték

Valladolid–Alavés 0–1

Valladolid: Nikitscher Tamás kezdőként végigjátszotta a meccset

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Hammarby 0–0

AIK: Csongvai Áron kezdőként végigjátszotta a meccset

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta–Celje 1–6

Nafta: Csóka Dominik kezdett, a szünetben Kálnoki-Kis Zsombor váltotta, aki végigjátszotta a második félidőt; Dragóner Áron kezdőként végig a pályán volt; Szalay Szabolcs kezdett, a 67. percben Klausz Milán váltotta, aki a 85. percben gólt szerzett; Senkó Zsombor a kispadon ült

Koper–Maribor 1–1

Maribor: Komáromi György a 19. percben állt be, a 90+4. percben lecserélték

2. SNL (II. osztály)

Rudar–Aluminij 0–3

Aluminij: Tanyi Barnabás a 66. percben állt be, a 78. percben gólpasszt adott.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kayserispor 3–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 14. percben sárga lapot kapott, a 71. percben lecserélték

Rizespor–Göztepe 6–3

Rizespor: Mocsi Attila kezdett, és végig is játszotta a meccset

MÁJUS 19., HÉTFŐ

ANGLIA

Premier League

21.00: Brighton & Hove Albion–Liverpool FC

Liverpool: Szoboszlai Dominik

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

19.00: Chrobry Glogów–Ruch Chorzów

Ruch Chorzów: Novothny Soma