Női kézilabda: a Metz legyőzésével lett tornagyőztes a Győr

A házigazda Piraths Handball pénteki legyőzése után vasárnap kora este az Albek Annával felálló Metz várt a győriekre az Euro'A Cup elnevezésű nyári felkészülési torna döntőjében.
A Rába-partiak az első félidőt 15–13-as vezetéssel zárták, és a második félidő végére is megőrizték kétgólos előnyüket: így a döntőt 30–28-ra nyerte meg a Bajnokok Ligája címvédője.
A mezőny legeredményesebb játékosa a győriek holland klasszisa, Dione Housheer volt, aki 11 gólig jutott, és a mérkőzés legjobbjának is megválasztották. A metziek korábbi kedvence, Kristina Jörgensen hat gólt szerzett, Emilie Hovden három góllal zárt győri részről. Rossz hír lehet ugyanakkor az ETO-szurkolóknak, hogy az első félidőben Bruna de Paulát sérülés miatt le kellett cserélni, mivel egy rossz földet érést követően aláfordult a bokája, a másik játékrészben pedig az amúgy remekül védő Hatadou Sako kapott a lábához, majd a lecserélését követően percekig kellett ápolni a kispad mellett.
A franciáknál Albek kétszer talált a kapuba, Vámos Petra nem lépett pályára.
FELKÉSZÜLÉSI TORNA
Euro'A Cup, Strasbourg
Győri Audi ETO KC–Metz (francia) 30–28 (15–13)
Az Europ’A Cup végeredménye:
1. GYŐRI AUDI ETO KC
2. Metz
3. Piraths
4. Podravka Koprivnica