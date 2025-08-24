Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: a Metz legyőzésével lett tornagyőztes a Győr

2025.08.24. 18:58
A győriek végig irányították a Metz elleni találkozót (Fotó: Győri Audi ETO KC)
A Győri Audi ETO KC 30–28-ra legyőzte az Albek Annát is soraiban tudó Metzet a Strasbourgban rendezett Euro'A Cup elnevezésű nyári kézilabdatorna döntőjében.

A házigazda Piraths Handball pénteki legyőzése után vasárnap kora este az Albek Annával felálló Metz várt a győriekre az Euro'A Cup elnevezésű nyári felkészülési torna döntőjében.

A Rába-partiak az első félidőt 15–13-as vezetéssel zárták, és a második félidő végére is megőrizték kétgólos előnyüket: így a döntőt 30–28-ra nyerte meg a Bajnokok Ligája címvédője.

A mezőny legeredményesebb játékosa a győriek holland klasszisa, Dione Housheer volt, aki 11 gólig jutott, és a mérkőzés legjobbjának is megválasztották. A metziek korábbi kedvence, Kristina Jörgensen hat gólt szerzett, Emilie Hovden három góllal zárt győri részről. Rossz hír lehet ugyanakkor az ETO-szurkolóknak, hogy az első félidőben Bruna de Paulát sérülés miatt le kellett cserélni, mivel egy rossz földet érést követően aláfordult a bokája, a másik játékrészben pedig az amúgy remekül védő Hatadou Sako kapott a lábához, majd a lecserélését követően percekig kellett ápolni a kispad mellett.

A franciáknál Albek kétszer talált a kapuba, Vámos Petra nem lépett pályára. 

FELKÉSZÜLÉSI TORNA
Euro'A Cup, Strasbourg
Győri Audi ETO KC–Metz (francia) 30–28 (15–13)

Az Europ’A Cup végeredménye: 
1. GYŐRI AUDI ETO KC
2. Metz
3. Piraths
4. Podravka Koprivnica

 

Ezek is érdekelhetik