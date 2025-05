Sallai az első magyar, aki bajnok és kupagyőztes lett Törökországban – nyert a Galata

A tavaly szeptemberen Freiburgból szerződtetett Sallai Roland egy héten belül Török Kupát nyert (jobb oldali védőként végigjátszotta a Trabzonspor ellen 3–0-ra megnyert döntőt), és vasárnap bajnok is lett a Galatasarayjal. Ő az első magyar játékos, akinek sikerült dupláznia Törökországban, egyúttal a harmadik magyar, aki bajnoki címet szerzett a török élvonalban – Kuzman József és Szalay Tibor 1967-ben a szintén isztambuli Besiktassal ünnepelhetett aranyérmet.

A Galatasaray a 34. fordulóban abban a tudatban léphetett pályára, hogy a Kayserispor legyőzésével bebiztosítja sorozatban a harmadik, a klub történetének 25. bajnoki elsőségét, ugyanis három fordulóval az idény vége előtt nyolcpontos előnyből várta a vasárnapi mérkőzést, a José Mourinho irányította, második helyen álló Fenerbahcéval szemben. Okan Buruk vezetőedző csapata nagy lendülettel kezdte a meccset, húsz perc alatt már öt lövéssel is próbálkozott, miközben az ismét jobbhátvédet játszó Sallai egy rossz belépő után a 14. percben sárga lapot kapott.

A 25. percben Victor Osimhen találatát les miatt még érvénytelenítették, utána viszont három percen belül két gólt is szereztek a hazaiak. Az elsőt a nigériai csatár fejelte be Fabriel Sara beadásából úgy, hogy a labda a kapufáról pattant be, a másodiknál pedig a tizenhatos előteréből Baris Yilmaz lőtt az alsó sarokba.

Szelfikkel ünnepeltek Sallaiék a gólok után (Fotó: facebook.com/Galatasaray)

A Galata 3–0-ra nyert, ugyanis a 89. percben, a csapat uruguayi kapusa, Fernando Muslera is betalált 11-esből, ami után kezdetét vehette az ünneplés. Sallait Przemyslaw Frankowski váltotta a 71. percben. Sallai 26 bajnokin két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a bajnoki címhez, minden tétmeccset nézve pedig hatszor vette be az ellenfelek kapuját. A 27 éves futballista a harmadik trófeáját nyerte meg aktuális csapatával, a már említett kupasiker mellett Cipruson, az APOEL-lel nyert bajnokságot 2017–2018-ban.

ÖSSZEFOGLALÓ

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kayserispor 3–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 14. percben sárga lapot kapott, a 71. percben lecserélték

Rizespor–Göztepe 6–3

Rizespor: Mocsi Attila kezdett, és végig is játszotta a meccset