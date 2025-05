Liga 2: hazai vereséggel zárta az idényt a Csíkszereda

A mérkőzés előtt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere díjazta a sporttörténelmi sikert elérő együttest (Hargita megyének mindeddig nem volt élvonalbeli futballcsapata), de több örömteli pillanatot már nem tartogatott a találkozó a székely szurkolóknak. Az FK-hoz hasonlóan feljutását már hetek óta biztossá tevő FC Arges ugyanis kíméletlen leckében részesítette Ilyés Róbert csapatát: a vendégek mind a négy valamire való gólhelyzetüket gólra váltották.

Az FK bő negyedóra alatt kétgólos hátrányba került, előbb Esteban Orozco lőtt be egy lécről kipattanó labdát, majd Marius Briceag lőtte ki balról a hosszú alsó sarkot. A lassan ébredező FK ekkor még csak pontrúgásokig jutott, majd Jozef Dolny kezdte el körbelőni a vendégek kapuját – miközben Csürös Attila szabálytalansága büntetőhöz jutotta az Argest, így szünetben már 0–3 volt állás. Szünet után Dolny és a csereként beállt Torvund Alexander lövései is mellé mentek, a teljesen kinyíló csíki védelmet pedig a saját térfeléről induló Gabriel Gheorghe büntette egy látványos elfutás utáni góllal. Az idény nagy részében az élen álló Csíkszereda így a harmadik helyen végzett, mivel az Arges mellett a feljutásra nem jogosult Steaua is megelőzte.

Liga 2, felsőház, 10. forduló:

FK Csíkszereda–FC Arges 0–4 (Orozco 12., Briceag 17., Mehmedovic 42. – 11-esből, G. Gheorghe 54.)

Csíkszereda: Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Babati Benjámint a 84. percben cserélték le, Kelemen Dávid helyére az 59. percben Torvund Alexander állt be, Nagy János és Pintér Bence végig a kispadon maradt.

A végeredmény: 1. FC Arges 57, 2. Steaua 55, 3. Csíkszereda 54, 4. Voluntari 47, 5. Metaloglobus 46, 6. Resita 45.