Sallai Roland Török Kupa-győztes!

Az aranyérmek helyét meg kell tervezni, Sallai Roland az idény végén ugyanis kettőt is elhelyezhet a vitrinjébe. A magyar válogatott játékos szerda este a Galatasarayjal a Török Kupát is elhódította, és miután a bajnokságban három körrel a vége előtt nyolc ponttal vezetnek az üldöző Fenerbahce előtt, kijelenthetjük: Sallai Roland az első magyar, aki Törökországban egy idényben a bajnokságot és kupát is elhódíthatja.

A szerda esti kupafinálé alaphangját Baris Alper Yilmaz adta meg, aki az ötödik percben gurított a kapuba. A Galatasaray jobb oldali akció végén szerezte meg a vezetést, amit már csak azért is érdemes megjegyezni, mert Sallai Roland – ahogy az utóbbi időben – ezúttal is a hátvédsor jobb szélén kezdett. A magyar válogatott szélsője az első negyvenöt percben alig volt játékban, a védekezést remekül oldotta meg, a támadásokból azonban kevesebb részt tudott vállalni. A török bajnokságban is harcosak, kemények az összecsapások, ám a kupadöntőben még inkább faragták egymást a játékosok. Sallainak ezúttal nem a lábát rúgták meg, a szünet előtti percekben jókora pofont kapott a nigériai Anthony Nwakaemétól, aki az összecsapás hevében két olyat suhintott a magyar légiós arcára, hogy az örülhetett, a fogai a helyén maradtak.

Ha a Trabzonspor az egygólos hátrány tudatában úgy jött volna ki a második félidőre, hogy bátrabb futballra vált, a taktika gyorsan borult, Victor Osimhen ötven másodperc után megduplázta az előnyt. Az egykori ferencvárosi játékossal, Olekszandr Zubkovval felálló Trabzonspor játéka innentől szétesett, Yunus Akgün a 63. percben harmadik gólpasszát is kiosztotta, lezárva a kupafinálét. Innentől nem volt kérdés, melyik csapat ünnepelhet a végén, leginkább már csak azért kellett izgulni, hogy a Törökország déli részén fekvő Gaziantep városában balhé nélkül záruljon a mérkőzés. A Trabzon-drukkerek nehezen viselték a kiütést, a stadion mellett várakozó rohamrendőröknek kellett bevonulniuk az arénába és sorfalat állni a szektoruk előtt. A látottak alapján mondhatjuk, a Galata könnyedén és megérdemelten hódította el a Török Kupát, Sallai Roland így rövid időn belül két aranyérmet is szerezhet Törökországban – a mostani kupasiker után hamarosan a bajnoki címet is.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, döntő

Trabzonspor–Galatasaray 0–3 (B. A. Yilmaz 5., Osimhen 46., 63.)

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, alsóház

Volosz–Lamia 3–0

Volosz: Koszta Márk és Kovács Dániel nem volt a keretben.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Häcken–AIK 3–3

AIK: Csongvai Áron eltiltás miatt nem volt a keretben.