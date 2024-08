„Büszke vagyok, hogy magyarként, Angliában lettem profi futballista” – hivatalos!

A Blackburn Rovers már 2023-ban akadémiai ösztöndíjszerződést és kétéves profi előszerződést kötött magyar tehetségével, Farkas Patrikkal, aki a tavalyi megállapodásnak megfelelően a héten alá is írta pályafutása első profi szerződését az 1995-ben Premier League-győztes klubnál. A 17 éves középpályás az U18-as Premier League-ben 16 bajnokin szerepelt a 2023–2024-es idényben, és miután a klubnál elégedettek voltak a fejlődésével, nem volt akadálya a szerződéskötésnek.

– A Blackburn Rovers hivatalosan is bejelentette, hogy profi szerződést kapott. Hogyan értékeli a 2023–2024-es idényt, amelyben már az U18-as Premier League-ben futballozhatott és megalapozta a mostani szerződéskötést?

– Összességében jónak értékelem, minden meccset nézve sikerült öt gólt szereznem és volt hat gólpasszom, az U18-as Premier League mellett a regionális Lancashire Cup nevű sorozatban is játszottam, amit meg is nyertünk. Ráadásul sikerült emlékezetes gólokat is szereznem, például a Liverpool vagy a Manchester United ellen. Teljesen azért nem lehetek elégedett, mert voltak kisebb hullámvölgyeim, nehézséget jelentett, hogy gyakran változott a posztom, időnként mérkőzésen belül is. Ez tavaszra letisztult, most már fixen belső középpályásként, mélységi irányítóként számítanak rám, hatos vagy nyolcas pozícióban, és az állandóság kiegyensúlyozottabb teljesítményt is eredményezett. Viszont a tavaszi szezonban problémát jelentett, hogy négy meccset is ki kellett hagynom sérülés miatt. Úgy érzem azonban, hogy a klubnál elégedettek a fejlődésemmel, ennek köszönhetem, hogy a tavalyi előszerződés után most a hosszú távú profi megállapodást is aláírhattuk. A korosztályomból, az akadémiáról ketten kaptunk profi szerződést, valamint ketten kaptak az új igazolások közül is, tehát összesen négyen.

FARKAS PATRIK GÓLJA A LIVERPOOL ELLEN

– Hogyan jellemezné a saját játékát és mennyire nehéz magyarként érvényesülni Angliában?

– A futómennyiségemet kiemelkedőnek tartják, ami az én posztomon különösen fontos. Nagy munkabírású játékosnak tartanak, aki próbál tempót adni a játéknak, igyekszem a passzaimmal mozgatni a csapattársakat, minél többször helyzetbe hozni őket. Persze minden játékelemben kell még fejlődnöm, és szeretnék fizikailag is erősödni, izmosodni. Ezért keményen dolgozom, plusz munkákat végzek. Mivel az elmúlt években tökéletesen megtanultam angolul, jól megértetem magam a társakkal, akik abszolút befogadtak, az Eb alatt például közösen szurkoltunk a magyar válogatottnak.

– A profi szerződés után mi jelentheti a következő lépcsőfokot a karrierjében?

– Először is az, hogy magyar gyerekként Angliában, a futball szülőhazájában profi szerződést kaphattam, csupán négy évvel azután, hogy a családommal Angliába költöztünk, hatalmas büszkeség a számomra. Ez egy elismerése az eddigi útnak, a kisgyerekkorom óta tartó munkának, de csak egy állomás, mert a célom továbbra is az, hogy napról napra fejlődjek. A Blackburn Rovers Angliában kiemelt utánpótlás-nevelő klub, amely folyamatosan lehetőséget ad a bizonyításra a saját nevelésű tehetségeknek, ez része a klub filozófiájának. Olyan tehetségek kerültek ki a klub akadémiájáról az elmúlt években, mint például a tavaly nyáron a Tottenhamhez szerződő Ashely Phillips vagy a Crystal Palace-ban már a Premier League-ben játszó, egyszeres felnőtt angol válogatott, az Eb-keretbe is bekerülő Adam Wharton, sokan pedig a Championshipben szereplő első csapatban kapták meg a lehetőséget. Nekem is az a célom, hogy a felnőttek között is bizonyíthassak.

AZ AKADÉMIAI VEZETŐ SZEMÉVEL – „AZ U21 A KÖVETKEZŐ LÉPCSŐFOK, AZTÁN JÖHET AZ ELSŐ CSAPAT...”

Farkas Patrikról a Blackburn akadémiai igazgatójának, Stuart Jonesnak a véleményét is kikértük:

Patrik Liverpoolból érkezett hozzánk és tovább fejlődött az elmúlt két évben. Dinamikus, atletikus játékos, akinek megvan minden képessége, hogy az egész pályát bejátssza. Technikás, kreatív és gólokat is lő. A mentalitásának is köszönhetően, a mi fejlesztő programunk révén a most következő idényben már az U21-es csapatunkban is állandó csapattaggá válhat. Továbbá hiszünk abban, hogy az elkövetkező években eljuthat az első csapatunkig is, mert nagyon keményen dolgozik a céljaiért

Az akadémiai vezető kifejtette, a Blackburn Rovers első csapatánál a bajnoki játékpercek 35 százalékát az akadémiáról kikerült játékosok percei adják, és az utánpótlás-nevelő munka minőségét jelzi, hogy nemrég 18 millió fontért tudták eladni a Farkas Patrik által is említett Adam Whartont a Crystal Palace-nek. Jones is kiemelte, hogy a magyar középpályás egyike annak a négy játékosnak, aki az U18-as csapatból most profi szerződést kapott, nekik esélyük lehet hosszú távon eljutni a jelenleg az angol másodosztályban szereplő első csapatig.

AZ ÜGYNÖK SZEMÉVEL – „MEGHATÁROZÓ JÁTÉKOSSÁ VÁLHAT”

Farkas Patrik elmondta, a profi szerződés megkötésében nagy köszönettel tartozik angol ügynökének, az European Football Agents Ltd. igazgatójának, Marc Wardnak is, aki nyilatkozott a magyar tehetségről a Nemzeti Sportnak:

A Blackburn akadémiája fantasztikus fejlődési lehetőség Patrik számára, a profi szerződés és a korosztályos magyar válogatott meghívó pedig az eddigi teljesítményének az elismerése. Amióta két éve csatlakozott a Blackburnhöz, nagyon sokat fejlődött, és minden adottsága megvan ahhoz, hogy néhány éven belül a Blackburn Rovers első csapatában is meghatározó játékossá váljon. A szerződése 2026-ig szól, és izgatottan várjuk, hogyan tud fejlődni a következő két évben. Köszönjük a Blackburnnek a bizalmat, a további együttműködési lehetőséget.