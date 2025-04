A Leeds és a Burnley bebiztosította feljutását, Szűcsék még reménykedhetnek

Hétfő délután matematikailag is bebiztosította feljutását a Leeds United és a Burnley, mivel megszerezték az első két helyet a tabellán, így a következő idényben mindkét csapat a Premier League-ben szerepelhet. A Leeds a 2022–2023 -as évad után szerepelhet ismét a legmagasabb osztályban, s ezt a Stoke City elleni 6–0-s győzelemmel nyomatékosította be a csapat – nem elhanyagolható tény, hogy a holland csatár, Joël Piroe az első félidőben, a 6. és a 41 perc között mesternégyest szerzett, s ezzel a góllövőlista élére is ugrott. A Burnley a tavaly nyári búcsúja után azonnal kiharcolta a visszajutást, miután este 2–1-re legyőzte a közvetlen riválisának számító Sheffield Unitedet, aminek révén a Leedshez hasonlóan 94 ponttal bír, míg a harmadik helyen álló sheffieldieknek 86 pontjuk van.

Ami a Championshipben szereplő légiósainkat illeti: Szűcs Kornél és együttese, a Plymouth a tabella másik végén érdekelt, az Argyle az utolsó, 24. helyen áll, három pontra a még bennmaradást jelentő 21. pozíciótól. A Plymouth még úgy is a tabella végén szerénykedik, hogy hétfő este 3–1-es győzelmet aratott, miközben Szűcs Kornél végig a pályán volt. A másodosztályú tagság megőrzéséhez a Plymouthnak legalább egy, de inkább két győzelemre biztosan szüksége van, úgy, hogy közben a még beérhető hat rivális gárdából minimum hármat megelőz. Szűcsék sorsa nincs a saját kezükben, és az esélyeikről sokat elárul, hogy az idény során mindössze egyszer nyertek meg egymás után két bajnokit, ráadásul az utolsó körben éppen a ma feljutott Leedset fogadják.

A Blackburn Tóth Balázzsal a kapuban 1–0-s győzelmet aratott a Sunderland vendégeként, s az elméleti esélye még megvan rá, hogy odaérjen a harmadik feljutó helyért rendezendő, idény végi rájátszásba. Az igazság azonban az, hogy Szűcséknek talán valamivel jobb az esélyük a bennmaradás kiharcolására, mint Tóthéknak a playoffba beférni, a Blackburnnek ugyanis a 9. helyről négy pont hátrányt eltüntetve kellene odaérni a hatodik helyre két kör alatt.

A Callum Stylest foglalkoztató West Bromwich Albionnak is már csak matematikai esélye van a rájátszásra, főleg, miután a kiesés ellen harcoló Derbytól kikapott hazai pályán 3–1-re – a 23-szoros magyar válogatott középpályást az előző fordulóban kiállították, ezért eltiltás miatt nem játszhatott.

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

CHAMPIONSHIP

44. FORDULÓ

Plymouth–Coventry 3–1

Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

Sunderland–Blackburn 0–1

Blackburn: Tóth Balázs állt a Blackburn kapujában.

West Bromwich Albion–Derby 1–3

WBA: Callum Styles eltiltás miatt nem játszott.

Leeds–Stoke 6–0

Burnley–Sheffield United 2–1

Cardiff–Oxford 1–1

Hull–Preston 2–1

Luton–Bristol City 3–1

Millwall–Norwich 3–1

Portsmouth–Watford 1–0

QPR–Swansea 1–2

Sheffield Wednesday–Middlesbrough 2–1

Az állás 44 forduló után: 1. Leeds 94 pont (+60-as gólkülönbség), 2. Burnley 94 (+46), 3. Sheffield United 86 (2 pont levonva)... 9. Blackburn 62, 10. West Brom 60... 24. Plymouth 43.