Címlapsztori: Szűcs Kornél a Plymouthnál bizalmat kap Wayne Rooney-tól

Nagy kincs, hogy a mentalitással minden rendben – Hogyan látja Szűcs Kornél fejlődését?

– Végre ott tart, ahová szeretett volna eljutni tizenhat-tizenhét évesen, amikor elkezdtük a közös munkát. Régóta gondoltuk, hogy olyan játékos, akiben benne van a nemzetközi karrier és a válogatottság lehetősége. A belső védő posztján kevés játékos teljesít olyan sebességgel Magyarországon, a nemzetközi szintnek megfelelően, mint ő, jók a fizikai adottságai, és mindig is a labdabiztos, pontosan passzoló védők közé tartozott. Három poszton is bevethető, középhátvédként, jobb oldali szélső védőként, illetve védekező középpályásként is boldogul. Átvészelte, hogy egy-egy edző kevesebb fantáziát látott benne, mentálisan rendben volt a nehéz pillanatokban, sosem adta fel. A befektetett munka meghozta az eredményét, és külföldre szerződve teljesítette, amit elvárnak tőle. Más tempóban, környezetben futballozik, mint korábban, mégis szinte egyből beverekedte magát a kezdő tizenegybe, megállja a helyét a Championshipben. Mivel az angol másodosztály sokkal agresszívabb és fizikailag erősebb, mint az NB I, ezen a téren kellett önmagából a legtöbbet előcsalnia, fejlődnie, de ezt is megoldotta. – Milyen visszajelzéseket kapnak a Plymouthtól?

– Kizárólag pozitívakat. Azt mondják, egyértelműen azt kapják Kornéltól, amiről korábban beszéltünk, amikor megfigyelték hónapokon keresztül. Elégedettek a válogatott szereplése miatt – amikor megérkezett az egyesülethez az első meghívó, maguktól jelentkeztek nálunk, hogy mennyire örülnek és milyen jó visszajelzés ez a klubnak. Meg vannak elégedve vele, tetszik nekik, hogy ügyesen kommunikál, kiválóan beszél angolul, a sajtó­eseményeken is tudják szerepeltetni. – Milyen perspektívája lehet külföldön és a válogatottnál?

– Lépésről lépésre kell haladnia, ahol most van, megfelelő szint neki, illetve klubnak. Jó lenne, ha egy év múlva azt mondhatnánk, ugyanebben a bajnokságban stabil tagja a kezdő tizenegynek. Néhány év folyamatosan játék a Championshipben a javát szolgálná, olyan mérkőzéseken lép ugyanis pályára, amelyek hozzásegíthetik ahhoz, hogy a válogatottban egyre nagyobb szerepet kapjon, alapemberré váljon. Nagy a konkurenciája, de minden megvan benne ahhoz, hogy ezt elérje.