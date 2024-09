Sallait a félidőben lecserélték, a Galatasaray háromgólos előnyt bukott el

Meglepő és drámai módon bukta el a győzelmet a Galatasaray. Az isztambuli csapat 34 perc alatt háromgólos előnyre tett szert a Kasimpasa ellen Victor Osimhen duplájával és Mauro Icardi bombagóljával, és úgy tűnt, kiütéses győzelmet arat. Nem így lett, a vendégcsapat még az első félidőben szépített, a térfélcserét követően pedig pontot mentett: a 83. percben Haris Hajradinovic büntetőjével zárkózott, majd a 95.-ben Nuno da Costa révén egyenlített.

Sallai Roland a váratlan pontvesztést már a kispadról figyelte. A magyar válogatott támadó először kapott szerepet kezdőként új csapatában, az első félidőt végigjátszotta, a szünetben pedig Baris Alper Yilmaz állt be a helyére. Túlzás lenne azt állítani, hogy a lecserélését követően omlott össze a Galatasaray játéka, de az elvitathatatlan, hogy vele jobban ment a csapatnak. A középpálya jobb oldalán kapott szerepet, nagy kedvvel futballozva, lendületesen segítette a támadásokat, miközben a védőmunkát sem hanyagolta el, rendre visszazárt. A kapott labdát jól játszotta meg, az pedig természetes, hogy kell egy kis idő, amíg beilleszkedik a csapatba, a társak megszokják, hogyan és merre mozog, mikor érdemes játékba hozni.

A Galatasaray először vesztett pontot a bajnokságban, de így is magabiztosan vezeti a tabellát. Az isztambuliak legközelebb kedden az Európa-liga főtáblájának 2. fordulójában a lett RFS ellen lépnek pályára Rigában, majd pénteken fogadják a bajnokságban az Alanyasport. Mivel Sallai Roland szeptember 13-án csatlakozott a kerethez, a nemzetközi mérkőzésekre már nem tudták nevezni – hazai fronton viszont jó eséllyel ismét szerepet kaphat.

Zsóri Dániel a hajrában állt be az Aradba (Fotó: Riti József Attila)

Győztes mérkőzésen mutatkozott be a román élvonalban a Puskás-díjas Zsóri Dániel, akinek a csapata, az UTA váratlan győzelmet aratott Kolozsváron, a bajnokesélyes CFR ellen.

Az első 10 fordulóan mindössze egyszer nyerő aradi együttes most kíméletlenül kihasználta a CFR védelmének hibáit, és háromszor bevette a hazai kaput. Zsórit 2–1-es vezetésnél, a 71. percben cserélte be Mircea Rednic vezetőedző, és alig hét perc múlva az UTA megszerezte a harmadik találatát is.

Bolla Bendegúz gólpasszt adott, a Rapid Wien 1–1-es döntetlent játszott a Linzcel.

A lendvai szurkolók (Fotó: Polgár László)

2012 április 14. után újra muravidéki rangadót rendeztek a szlovén élvonalban. A 4500 fős Lendván 2400 néző látogatott ki az NS Mura elleni mérkőzésre. Bozsik József csapata 0–0-s döntetlent játszott muraszombati ellenfelével.

LÉGIÓSAINK SZOMBATI TELJESÍTMÉNYE

ANGLIA

Premier League

Wolverhampton Wanderers–Liverpool 1–2

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdőként 73 percet játszott.

Championship (II. osztály)

Sheffield Wednesday–West Bromwich Albion 3–2

WBA: Callum Styles nem volt a keretben.

Blackburn Rovers–Queens Park Rangers 2–0

Blackburn: Tóth Balázs a kispadon ült.

League One (III. osztály)

Crawley–Bolton Wanderers 0–2

Bolton: Schön Szabolcs végig a pályán volt.

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–LASK 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt, a 27. percben gólpasszt adott.

BW Linz–Sturm Graz 1–2

Graz: Kern Martin nem volt a keretben.

AZERBAJDZSÁN

Premyer Liqasi

Neftci Baki–Sumqayit 1–1

Neftci: Tamás Márk a kispadon ült.

CIPRUS

Cyta Championship

Ahnasz–Anorthoszisz 2–2

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám kezdőként 53 percet játszott.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Vasárnap, 1.30: Philadelphia Union–Atlanta United

Philadelphia: Gazdag Dániel

Vasárnap, 2.30: St. Louis City–Sporting Kansas City

SKC: Sallói Dániel

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Glentoran–Glenavon 0–0

Glentoran: Gyollai Dániel végig a pályán volt.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Lille 0–3

Le Havre: Loic Nego kezdőként 59 percet játszott.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–Kallithea 1–1

Volosz: Kovács Dániel végig a pályán volt, Koszta Márk kezdőként 72 percet játszott.

Aszterasz Tripolisz–Levadiakosz 1–1

Aszterasz: Ádám Martin kezdőként 80 percet játszott.

Levadiakosz: Gróf Dávid nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Puszcza 2–0

Raków: Baráth Péter a 60. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Augsburg 4–0

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végig a pályán volt, előbbi tizenegyest védett.

Wolfsburg–Stuttgart 2–2

Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.

Mönchengladbach–Union Berlin 1–0

Berlin: Schäfer András végig a pályán volt.

2. Bundesliga (II. osztály)

20.30: Preussen Münster–Schalke

Münster: Németh András

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Sassuolo–Spezia 0–0

Spezia: Nagy Ádám a 60. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

CFR–UTA Arad 1–3

Arad: Zsóri Dániel a 71. percben állt be.

SKÓCIA

Premiership

Motherwell–St. Mirren 2–1

Motherwell: Hegyi Krisztián a kispadon ült.

SVÁJC

Super League

Yverdon–St. Gallen

St. Gallen: Csoboth Kevin a 66. percben állt be.

SZAÚD-ARÁBIA

Saudi Pro League

Al-Fateh–Al-Ahdud 2–4

Al-Fateh: Szappanos Péter végig a pályán volt.

SZERBIA

Szuperliga

Csukaricski–Topolya 1–2

Topolya: Sós Bence a kispadon ült.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Besztercebánya–Kassa 2–3

Kassa: Bokros Szilárd a 46. percben állt be.

20.30: Dunaszerdahelyi AC–Nagyszombat

DAC: Bősze Levente, Csinger Márk, Redzic Damir, Szendrei Ákos, Tuboly Máté, Vitális Milán

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta Lendva–Mura 0–0

Nafta: Csóka Dominik kezdőként 78 percet játszott, Dragóner Áron és Senkó Zsombor a kispadon ült, Klausz Milán kezdőként 64 percet játszott, Kálnoki-Kis Zsombor kezdőként az 59. percben sárga lapot kapott majd lecserélték, Szalay Szabolcs a 64. percben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kasimpasa 3–3

Galatasaray: Sallai Rolandot a félidőben lecserélték.

Alanyaspor–Rizespor 1–0

Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.

1. Lig (II. osztály)

Bandirmaspor–Ankaragücü 2–0

Ankaragücü: Varga Kevin a 65. percben állt be.