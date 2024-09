Gulácsi tizenegyest védett, a Lipcse továbbra is veretlen a Bundesligában

RB LEIPZIG–AUGSBURG

A forduló előtt veretlenül álló lipcsei csapat egyértelmű esélyesnek számított az Augsburg elleni találkozón, ennek megfelelően a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló hazaiak nem is bíztak semmit a véletlenre, már nagyon korán magukhoz ragadták a kezdeményezést, hamar el is döntve a három pont sorsát. A 10. percben Benjamin Sesko átlövésből talált az Augusburg kapujába, majd öt perccel később megint a szlovén támadó villant, megduplázva csapata előnyét.

A 27. percben aztán nem várt esélyt kapott az Augsburg, a vendégek ugyanis tizenegyeshez jutottak. A labda mögé a holland Jeffrey Gouweleeuw állt, nem is célzott rosszul, Gulácsi azonban csodálatos vetődéssel kitornászta a jobb alsóba tartó labdát. Újabb gól már nem esett az első félidőben, a fordulás után azonban egy perc kellett ahhoz, hogy újfent betaláljon a Lipcse: Lois Openda teljesen üresen kapta a labdát az augsburgi tizenhatosnál, ideje is volt bőven, hogy megnézze a jobb alsót, és a kapuba gurítsa csapata harmadik gólját. Az 57. percben már néggyel ment a Lipcse, ezúttal a mezőny egyik legjobbja, Xavi Simons volt eredményes.

A folytatásban is hatalmas mezőnyfölényben futballozott az RBL, de némileg érthető módon már nem igazán erőltette a támadásokat. A lipcsei klub 4–0-ra győzött, és 16 meccse veretlen a bajnokságban (új klubrekord!), Gulácsi pedig öt fordulóból már a negyedik meccsén nem kapott gólt.

MÖNCHENGLADBACH–UNION BERLIN

Az Union Berlinnél a kezdőcsapatban kapott lehetőséget Schäfer András, a magyar válogatott középpályása pedig végig is játszotta a találkozót, amelyen sokáig nem sok említésre méltó esemény történt, sokan már el is könyvelték a döntetlent. A meccsen azonban sokat állt a játék, így a játékvezető is bőven hosszabbított a 90 perc után, s a ráadás hatodik percében betalált a Mönchengladbach: a cseh Tomás Cvancara gólja után pedig már vége is lett a meccsnek, így a hazaiak megszerezték a három pontot Schäferék ellen. 1–0

WOLFSBURG–VfB STUTTGART

A Wolfsburgban Dárdai Bence a kispadon foglalt helyet, és a kilencven perc során nem állította be edzője. Csapata egészen drámai meccset játszott a Bajnokok Ligájában érdekelt Stuttgarttal, sokáig úgy nézett ki, hogy meglepetés születik, és a „farkasok” nyerik meg a találkozót. Amikor ugyanis elkezdődött a hosszabbítás, még a Wolfsburg vezetett 2–1-re, ráadásul a hazaiak Atakan Karazor kiállítása miatt emberelőnyben is futballoztak a 63. perctől kezdődően. A Stuttgart azonban nem adta fel, a meccs utolsó akciójából egyenlített: ki más, mint a már a felnőttválogatottban is bemutatkozó Deniz Undav volt eredményes a hosszabbítás hetedik (!) percében, egy pontot megmentve csapatának. 2–2

MAINZ–HEIDENHEIM

Marvin Pieringer révén a Heidenheim már a 15. percben megszerezte a vezetést Mainzban, majd a 28. percben emberelőnybe is került, miután a norvég Andreas Hanche-Olsent kiállította a játékvezető. A vendégek stabilan őrizték előnyüket, ugyanakkor nem lélegezhettek fel, mivel nem tudták lezárni a találkozót. Sőt, a 80. percben VAR-vizsgálat után Niklas Dorscht is kiállította a játékvezető, vagyis a Heidenheim is megfogyatkozott. A Mainz megkapta tehát az esélyt, de nem tudott egyenlíteni, sőt a vendégek Jan Schöppner révén újra betalálták a 86. percben, ezzel el is döntötték a mérkőzést. 0–2

FREIBURG–ST. PAULI

Semmi sem jött össze a Freiburgnak a St. Pauli ellen, pedig esélye neki is bőven volt a találkozón. Olyannyira, hogy a 41. percben Vincenzo Grifo tizenegyest is lőhetett, de hibázott – a Freiburg egyébként ekkor már egygólos hátrányban volt. A szünet előtt aztán másodszor is betalált a St. Pauli, így a felek kétgólos vendégvezetésnél mehettek pihenőre. S ha ez nem lenne elég: a folytatásban a hazai csapat két gólját is VAR-vizsgálat után vette el a játékvezető, a kettő között pedig Eliasz Szad is betalált, a St. Pauli pedig háromgólosra növelte előnyét. A Freiburg számára ritka balszerencsésen alakuló meccsen alakult ki a végeredmény: 0–3.

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

RB Leipzig–Augsburg 4–0 (Sesko 10., 15., Openda 46., Simons 57.)

Freiburg–St. Pauli 0–3 (E. Szad 12., 72., Afolayan 45.)

Wolfsburg–VfB Stuttgart 2–2 (Wind 20., Amoura 68., ill. Millot 32., Undav 90+7.)

Kiállítva: Amoura (74.), ill. Karazor (63.)

Mainz–Heidenheim 0–2 (Pieringer 15., Schöppner 86.)

Kiállítva: Hanche-Olsen (29.) ill. Dorsch (80.)

Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Cvancara 90+6.)

KÉSŐBB

18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Aréna4) – élőben az NSO-n!