Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: ETO FC–Újpest 1–0

NB II: A Videotonnak volt nagyobb helyzete, de döntetlenre áll az Ajka ellen

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.10.24. 16:40
null
Ha nyer a piros-kék mezes Vidi, megelőzi a tabellán az Ajkát (Archív fotó: Videoton FC Fehérvár)
Címkék
NB II Vidi Ajka Videoton FC Fehárvár NB II 11. forduló FC Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a játéknap előtt nyolcadik Videoton FC Fehérvár FC az egy hellyel és három ponttal előtte álló FC Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA 0-0 - ÉLŐ

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1272 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Holpár Gergely, Bán Kristóf Patrik)

VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Spandler, Kojnok – Murka, Bedi – Kovács K., Derekas, Kurdics – Németh D., Nagy Do. Vezetőedző: Pető Tamás

AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa, Tar, Németh E. – Décsy, Doncsecz  – Bocskay, Szabó B., Artner D. – Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás
Gólszerző: 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hullámzó teljesítményt nyújtó, de döntetlent még egyszer sem játszó Videoton FC Fehérvár FC a legutóbbi két bajnokiját elbukó FC Ajka ellen.

 

NB II Vidi Ajka Videoton FC Fehárvár NB II 11. forduló FC Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II
Legfrissebb hírek

NB II: félóra elteltével már négy gól született a Szeged-Csanád GA–DVTK-n

Labdarúgó NB II
51 perce

A hajrában bedarálta a Nagykanizsát, és megérdemelten győzött a Kazincbarcika

Labdarúgó NB II
2 órája

Gólgazdag meccsen fölényesen nyert a Kecskemét a Karcag ellen

Labdarúgó NB II
2 órája

Két perc alatt két gólt szerzett a Kécske, majd Csernik duplájával egyenlített a BVSC

Labdarúgó NB II
2 órája

Gyors két találat döntött a baranyai rangadón, nyert a Szentlőrinc a Kozármisleny otthonában

Labdarúgó NB II
2 órája

Négyszer vette be a Torreense kapuját, három forduló után is hibátlan a Ferencváros az El-ben!

Európa-liga
2026.10.22. 20:35

Willi Orbánék ellen négyet vágva hangolt az el Clásicóra a Real Madrid

Bajnokok Ligája
2026.10.21. 22:53

„Ameddig számítanak rám, és a lábam bírja a meccsterhelést, maradok” – 500. NB II-es meccsét játszotta Kenderes Zoltán

Labdarúgó NB II
2026.10.21. 10:41