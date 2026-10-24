NB II: A Videotonnak volt nagyobb helyzete, de döntetlenre áll az Ajka ellen

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA 0-0 - ÉLŐ

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1272 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Holpár Gergely, Bán Kristóf Patrik)

VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Spandler, Kojnok – Murka, Bedi – Kovács K., Derekas, Kurdics – Németh D., Nagy Do. Vezetőedző: Pető Tamás

AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa, Tar, Németh E. – Décsy, Doncsecz – Bocskay, Szabó B., Artner D. – Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hullámzó teljesítményt nyújtó, de döntetlent még egyszer sem játszó Videoton FC Fehérvár FC a legutóbbi két bajnokiját elbukó FC Ajka ellen.