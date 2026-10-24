NB I: az ETO megszerezte a vezetést az Újpest ellen

NB I

11. FORDULÓ

ETO FC–Újpest FC 1–0 – élő

Győr, ETO Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Derdák Marcell

ETO: Petrás – Bennette, Urblík N., Krpics, Stefulj – Szép, Agba – Djukanovics, Ricardo, Huszár – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez.

Újpest: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Ljujics – Matko, Amenyido, Krajcsovics – Tijani. Vezetőedző: Szélesi Zoltán.

Gólszerző: Kulenovic (25.)

Sárga lap: Ljujics (24.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ 1937 óta 143-szor találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 46 győri siker, 37 döntetlen, 60 újpesti győzelem. A forduló találkozói közül itt a legmagasabb a gólátlag, ami 3.3 meccsenként.

♦ A lila-fehéreknek az előző két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 22 bajnokijukból 15-öt elvesztettek, és csupán egyszer, több mint 11 éve, 2015 májusában, Újpesten tudták legyőzni a Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Azóta 4-szer diadalmaskodtak a győriek, 2 meccsüknek pedig nem lett győztese.

♦ Győrben 73-szor mérkőztek meg egymással az NB I-ben, 32-szer nyertek a Rába-partiak, 17-szer az újpestiek, 24-szer pedig ikszeltek. A lila-fehérek legutóbbi idegenbeli diadalához egészen 2006 decemberéig kell visszalapozni, akkor a DAC-pályán 3–0-s fővárosi siker született. Azóta az ETO stadionjából 8-szor is vesztesen tértek haza a fővárosiak, és csak 3-szor harcoltak ki döntetlent: 2009-ben és 2014-ben 0–0-ra, tavaly augusztusban egy mozgalmas mérkőzésen 1–1-re végeztek. Ekkor az újpestiek Tom Lacoux kiállítása miatt a 40. perctől emberhátrányban játszottak, majd a 89. percben így is megszerezték a vezetést, de a győriek az utolsó támadásból, a 95. percben kiegyenlítettek. A legutóbbi, februári győri találkozójukon hátrányból, Joao Nunes 83. perces öngóljával nyertek 2–1-re a zöld-fehérek.

♦ A bajnok ETO a paksi 2–1-es sikerével az előző 4 bajnokijából 3-at megnyert és csak 1-et veszített el – ilyen jó teljesítményre rajta kívül csak a Puskás Akadémia volt képes.

♦ Az Újpest 4 fordulón át tartó veretlensége (2 győzelem, 2 döntetlen) szakadt meg legutóbb a Puskás Akadémia ellen (0–1). Ez még csak a 2. olyan meccse volt az idényben, amelyen nem szerzett gólt.

♦ A győriek odahaza 3-szor győztek, 2-szer vesztettek, az előző 3 otthoni mérkőzésükből kettőn pedig be sem találtak az ellenfelüknek (0–3 az FTC, 0–1 a PAFC ellen).

♦ A lila-fehérek 1–2–2-es mérlegükkel a középmezőnyben foglalnak helyet a vendégtáblázaton, a legutóbbi 2 idegenbeli fellépésükön ikszeltek (2–2 az FTC otthonában, 1–1 Kispesten), és egyedül Kisvárdáról vitték haza mindhárom pontot (4–2).