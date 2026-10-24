Gyors két találat döntött a baranyai rangadón, nyert a Szentlőrinc a Kozármisleny otthonában

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–2 (0–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Fehér Cs., Turi – Herczeg B., Kocsis D (Kirchner, 76.), Kozics, Debreceni (Zamostny, 76.) – Geiger – László K (Bíró, 76.), Szűcs P. (Molnár P., 76.). Vezetőedző: Márton Gábor

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Dinnyés, Szolgai (Bolla, 90.) – Jung (Pálfalvi, 78.), Sámson (Csörnyei, 83.), Czérna (Butá, 83.) – Oláh B. (Rideg, 78.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerzők: Oláh B. (68.), Szolgai 11-es-ből (73.)



ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó elején mind a két csapat figyelt a védekezésre és csak elvétve jöttek helyzetek, azok is inkább távoli lövések voltak. Aztán a félidő végén már a hazai csapat játszott fölényben, de nem tudott vezetést szerezni. Jött is az intő jel a félidő utolsó percében egy kontra végén a Szentlőrinc került helyzetbe, de gól nélkül mentek az öltözőbe a csapatok. Aztán a második játékrészt jól kezdte a Kozármisleny és helyzeteket alakított ki, de nem tudta megszerezni a vezetést, kellettek ehhez Auerbach Martin nagy védései. Aztán jött a váratlan. A deffenziven játszó Szentlőrinc a 68. percben először eljutva a hazai kapuig meg is szerezte a vezetést Oláh Benjámin fejese révén. Ezután megzavarodott a hazai csapat, és 5 perccel később egy vendég akció végén a gólszerző Oláh került a földre, nem volt egyértelmű a szabálytalanság, de a játékvezető egyből a büntetőpontra mutatott. A megítélt 11-est Szolgai Máté értékesítette és el is döntötte a három pont sorsát. Ezután a Kozármisleny mindent megtett a szépítésért, de ma egy helyzetet sem tudott gólra váltani, pedig több nagyobb helyzetet kialakított. Aztán a mérkőzés végén egy kontra végén Lékai Soma bravúrja kellett, hogy ne legyen három nulla. A baranyai rangadón hiába játszott mezőnyfölényben a Kozármisleny, a gólokat a kontrákat építő Szentlőrinc szerezte és nyerte meg a rangadót.





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző fordulóban Nagykanizsán három pontot szerző Kozármisleny az előző öt bajnokijából négyet elveszítő Szentlőrinc ellen.