Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: ETO FC–Újpest 1–0

NB II: félóra elteltével már négy gól született a Szeged-Csanád GA–DVTK-n

B. D.B. D.
2026.10.24. 16:50
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A fehér mezes Diósgyőr Szegeden is folytatná a pontgyűjtést (Archív fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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DVTK NB II Szeged NB II 11. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a játéknap előtt 13. helyezett Szeged-Csanád GA a kilencedik Diósgyőri VTK-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–DIÓSGYŐRI VTK 1–3 –ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum. Vezeti: Sipos Tamás (Ring, Végh).
Szeged-Csanád GA: Illés B. – Rjaskó, Tóth B., Mikló – Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á., Zimonyi, Haragos, Miskolczi – Ádám M. Edző: Tóth Balázs.
DVTK: Gróf – Szatmári, Bárdos, Gálfi, Bényei, Galántai, Bokros, Borvető, Szekszárdi, Mucsányi, Révész. Edző: Feczkó Tamás.
Gólszerző: Posztobányi (27.), ill. Borvető (3., 19. – az elsőt 11-esből), Galántai (21.).

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az edzőváltás után Tóth Balázs irányításával Karcagon mind a három pontot begyűjtő Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Feczkó Tamással a kispadon még szintén veretlen, de a legutóbbi két bajnokiját döntetlenre hozó Diósgyőri VTK ellen.

 

DVTK NB II Szeged NB II 11. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA
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