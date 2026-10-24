NB II: félóra elteltével már négy gól született a Szeged-Csanád GA–DVTK-n

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–DIÓSGYŐRI VTK 1–3 –ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum. Vezeti: Sipos Tamás (Ring, Végh).

Szeged-Csanád GA: Illés B. – Rjaskó, Tóth B., Mikló – Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á., Zimonyi, Haragos, Miskolczi – Ádám M. Edző: Tóth Balázs.

DVTK: Gróf – Szatmári, Bárdos, Gálfi, Bényei, Galántai, Bokros, Borvető, Szekszárdi, Mucsányi, Révész. Edző: Feczkó Tamás.

Gólszerző: Posztobányi (27.), ill. Borvető (3., 19. – az elsőt 11-esből), Galántai (21.).

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az edzőváltás után Tóth Balázs irányításával Karcagon mind a három pontot begyűjtő Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Feczkó Tamással a kispadon még szintén veretlen, de a legutóbbi két bajnokiját döntetlenre hozó Diósgyőri VTK ellen.